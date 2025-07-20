竹市巨城旁路口 成上半年科技執法取締王

竹市巨城旁路口成上半年科技執法取締王。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/20 10:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府近年陸續在容易肇事路口建置科技執法，至今已有34處，市警局公布今年上半年科技執法路口違規件數，以巨城旁的中央、民生路口的違規案件數量最多，達8862件，成為「取締王」路口，其次為西大、林森路口的8086件。

警方統計今年上半年竹市共有5大科技執法易取締路口，第一名是中央路、民生路口，取締8862件，主要違規項目是違規迴轉、闖紅燈及違規停車；第二名是西大路、林森路口，取締8086件，取締項目是闖紅燈及違規轉彎；第三名是慈雲路、公道五路口，取締5241件，取締項目是闖紅燈及違規轉彎；第四名是關新路、關新北路人行道，取締3626件，取締項目是機車違規行駛人行道；第五名是西濱公路、美山路口，取締2442件，取締項目是闖紅燈、違規轉彎及不依標誌標線指示違規。

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警方分析5大科技執法易取締路口的違規原因，其中，中央路、民生路口因處於市區住商混合精華地段，緊鄰巨城購物中心，平假日車流量均高，且臨停卸貨或載客造成（臨時）停車需求高。西大路、林森路口則因西大路為市區銜接科學園區主要幹道之一，車流量大，且該路口同時有平面車道與地下道，號誌時制較複雜，民眾若未注意很容易違規遭取締。

慈雲路、公道五路口則因慈雲路為新竹縣竹北市區及新竹市區銜接科學園區主要幹道之一，且路口路幅寬廣，車流量大且路口號誌時制較複雜。關新路、關新北路人行道則因周邊住宅區、商家及學校密集，機車車流量大且停車需求高。西濱公路、美山路口則是西濱快速道路車速快、車流量大，車道區分（主、側車道）及號誌時制亦較複雜。

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