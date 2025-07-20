女帶變造身分證向警申請救助 證號開頭「1」露餡

台北地院近日審結，依變造身分證、侵占等罪，判處郭女拘役50日，罰金9千元。（記者吳昇儒攝）

2025/07/20 10:34

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市一名郭姓女子去年3月15日拿著拾獲的健保卡及變造身分證，跑到派出所，向員警申請川資救助。承辦警員定睛一看，卻發現郭女所持的身分證字號，數字開頭竟是1，顯然是男子的證件，翻看其皮夾後發現有多張他人金融卡及證件，依法將她移送法辦。台北地院近日審結，依變造身分證、侵占等罪，判處郭女拘役50日，罰金9千元。

檢警調查，郭女於前年起，陸續拾獲張姓少年身分證、健保卡及郭姓男子的身分證，卻都未依規定送至公家機關招領，反而侵占放在自身皮夾內。郭女還將自己的大頭照貼在郭男的身分證上，佯裝成自己的證件。

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去年3月15日晚間，郭女持著張姓少年的健保卡，前往台北市警察局忠孝西路派出所向員警申請川資救助，但因是男性的證件，引起讓警方懷疑，隨即又在其皮夾中，發現張姓少年的身分證以變造的郭男身分證，依法將她移送辦。

查獲警員向法官表示，案發當時郭女說要申請川資救助，依規定請她拿出證件，結果她亮出一張少年的健保卡，照片跟本人完全不同。隨後跟郭女說健保卡好像不是她本人，請她先報身分證字號，接著請她拿出健保卡等證件，她一度辯稱張姓少年是她「同父異母」的弟弟，但又看到她皮夾中的變造身分證，開頭竟然是1（男性身份證字號），顯然有問題，她才承認證件是撿來的。當下有告知對方，這些東西可能會涉犯侵占或使公務員登載不實等相關法律，郭女就說配合警方檢查。

郭女則向法官辯稱，警方搜索跟扣押時，自己不知道可以拒絕，後來還被警方逼著簽署自願受搜索同意書，當時並非自願被搜索。且撿到身分證只是覺得好玩，才會變造，並沒有要侵占。

法官審理後認為，郭女侵占張姓少年、郭姓男子的證件還變造，已觸犯變造身分證、侵占等罪，分別判處拘役50日，罰金9千元。

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