金錢糾紛縱火燒車 莽男不慎引火自焚就醫落網

高市阿蓮區成功街今（20）日凌晨2點多發生一起因金錢糾紛的火燒車事件。（圖由警方提供）

2025/07/20 09:51

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市阿蓮區成功街今（20）日凌晨2點多發生1起火燒車事件，警方在現場發現1支瓦斯噴槍，疑有縱火嫌疑，經調閱周邊監視器畫面，發現陳男涉有重嫌，循線在醫院查獲因縱火被燒傷就醫的陳嫌，帶回警局偵訊並移送法辦。

警消是在今天凌晨2點53分接獲報案，指稱阿蓮區成功街1處空地所搭建的臨時車棚內發生火燒車，警方立即趕赴現場了解，現場火勢經消防人員撲救，於3點半撲滅，火警造成1部汽車車頭、車內裝潢及活動車棚全數焚毀，所幸無人受困或傷亡。

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處理員警在現場發現1支瓦斯噴槍，疑有縱火嫌疑，隨即由阿蓮分駐所員警啟動調查，經調閱周邊監視器畫面，發現1名男子騎機車進入並離開現場，警方迅速掌握嫌犯身分與行蹤，5點11分在路竹一家醫院急診室內查獲陳嫌，並查扣相關涉案工具。

警方調查，陳男（30歲）與詹男有金錢糾紛，雙方積怨已久，陳疑因不滿情緒積壓，心生報復，今天凌晨陳男騎機車到案發現場，持預備汽油潑灑於詹男的車子車頭，並隨即以卡式爐噴槍點燃，導致車子起火燃燒，引火過程中，陳嫌雙腳小腿前側不慎燒燙傷，事後自行前往路竹某醫院就醫，全案警詢後依《刑法》公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

被縱火的汽車車頭、車內裝潢及活動車棚全數焚毀。（圖由警方提供）

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