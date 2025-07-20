為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    澎湖馬公3層樓陷火海！ 租車行30輛機車付之一炬

    馬公市中華路租車行暗夜火警。（澎湖縣政府消防局提供）

    馬公市中華路租車行暗夜火警。（澎湖縣政府消防局提供）

    2025/07/20 08:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公凌晨發生一場惡火，位於中華路的3層樓建築物陷入火海，由於1樓是經營電動車租車行，放置30輛機車全部付之一炬。澎湖縣政府消防局趕抵現場，第一時間先協助起火戶及鄰戶共6民眾疏散，並救出受困火場住戶1人送醫。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今（20）日凌晨3時46分接獲民眾報案指出，馬公市中華路某租車行發生火警，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公、澎南、白沙、湖西及馬公港務消防分隊共11車23人前往現場，由副大隊長朱偉靖指揮搶救，並通知警察局、台電公司及自來水公司等相關單位配合。

    勤務人員到達現場後，確認現場係3層樓磚造建築物，3層樓均已全面燃燒，立即部署水線搶救，並於第一時間協助起火戶及鄰戶共6民眾疏散，包括于姓男子（54歲、起火戶）、蔡姓男子（64歲、鄰戶）、蔡姓男子（34歲、鄰戶）、薛姓女子（62歲、鄰戶）、黃姓男子（77歲、鄰戶）、陳姓女子（72歲、鄰戶）。

    另4時47分自起火戶救出1名受困林姓男子（34歲），遭濃煙嗆傷，意識清醒，送衛生福利部澎湖醫院治療。經搶救，火勢於4時52分控制，5時42分撲滅，5時52分殘火處理完畢。起火戶建築物3層燃燒面積共約264平方公尺（每層樓約88平方公尺），戶外停放機車共計30輛燒毀，燃燒面積約66平方公尺。詳細起火原因及財物損失，由消防局火災調查科進行後續調查。

    租車行內30輛機車，全部付之一炬。（澎湖縣政府消防局提供）

    租車行內30輛機車，全部付之一炬。（澎湖縣政府消防局提供）

    租車行火警，消防局先疏散住戶及鄰戶。（澎湖縣政府消防局提供）

    租車行火警，消防局先疏散住戶及鄰戶。（澎湖縣政府消防局提供）

    火場三層樓建築，全部陷入火海。（澎湖縣政府消防局提供）

    火場三層樓建築，全部陷入火海。（澎湖縣政府消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播