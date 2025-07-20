澎湖馬公3層樓陷火海！ 租車行30輛機車付之一炬

馬公市中華路租車行暗夜火警。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/07/20 08:55

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公凌晨發生一場惡火，位於中華路的3層樓建築物陷入火海，由於1樓是經營電動車租車行，放置30輛機車全部付之一炬。澎湖縣政府消防局趕抵現場，第一時間先協助起火戶及鄰戶共6民眾疏散，並救出受困火場住戶1人送醫。

澎湖縣政府消防局調查指出，今（20）日凌晨3時46分接獲民眾報案指出，馬公市中華路某租車行發生火警，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公、澎南、白沙、湖西及馬公港務消防分隊共11車23人前往現場，由副大隊長朱偉靖指揮搶救，並通知警察局、台電公司及自來水公司等相關單位配合。

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勤務人員到達現場後，確認現場係3層樓磚造建築物，3層樓均已全面燃燒，立即部署水線搶救，並於第一時間協助起火戶及鄰戶共6民眾疏散，包括于姓男子（54歲、起火戶）、蔡姓男子（64歲、鄰戶）、蔡姓男子（34歲、鄰戶）、薛姓女子（62歲、鄰戶）、黃姓男子（77歲、鄰戶）、陳姓女子（72歲、鄰戶）。

另4時47分自起火戶救出1名受困林姓男子（34歲），遭濃煙嗆傷，意識清醒，送衛生福利部澎湖醫院治療。經搶救，火勢於4時52分控制，5時42分撲滅，5時52分殘火處理完畢。起火戶建築物3層燃燒面積共約264平方公尺（每層樓約88平方公尺），戶外停放機車共計30輛燒毀，燃燒面積約66平方公尺。詳細起火原因及財物損失，由消防局火災調查科進行後續調查。

租車行內30輛機車，全部付之一炬。（澎湖縣政府消防局提供）

租車行火警，消防局先疏散住戶及鄰戶。（澎湖縣政府消防局提供）

火場三層樓建築，全部陷入火海。（澎湖縣政府消防局提供）

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