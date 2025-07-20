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    南投暑期強化車輛違規稽查 這項違規未來最重罰7.2萬元

    南投警方執行暑期車輛違規聯合稽查勤務，針對改裝機車進行檢測。（南投縣警察局提供）

    南投警方執行暑期車輛違規聯合稽查勤務，針對改裝機車進行檢測。（南投縣警察局提供）

    2025/07/20 08:40

    〔記者張協昇／南投報導〕鑑於暑假期間青少年活動頻繁，恐衍生飆車、無照駕駛及噪音等違法行為，南投縣警察局結合環保局、台中區監理所南投監理站，近日規劃25場次聯合稽查專案勤務，針對轄內青少年易聚集場所、易聚集改裝車輛路段加強巡邏及取締，包括取締使用偽、變造車牌，以維護交通秩序與居民生活品質，也提醒家長多關心子女作息，避免觸法。

    南投縣政府警察局交通警察隊指出，南投縣內台21線、縣道139號等道路，常有違法改裝車輛成群結隊呼嘯而過，產生的高分貝噪音嚴重擾民，且影響道路安全，聯合稽查專案勤務除執行測噪，針對噪音超標車輛依違反噪音管制法、空氣污染防制法要求限期改善或移送舉發外，也針對無照駕駛、蛇行飆車、酒駕與毒駕行為，加強告發移送，以壓制暑期危駕亂象。

    警方提醒民眾，道路交通管理處罰條例第12條修正條文，對於使用偽造、變造或冒用他人車牌行為，最高可處7萬2000元罰鍰，若使用偽、變造牌照且肇事致人傷亡、使用他車偽牌或10年內重複違法等情形，並可當場移置沒入車輛，以遏止車輛藉由懸掛偽、變造車牌規避取締，或從事不法行為。此新修訂法規原本7月15日實施，因系統測試與執法準備尚未到位暫緩，惟交通部應該很快就會公布實施。

    南投警方執行暑期車輛違規聯合稽查勤務 攔查可疑車輛有無使用偽變造車牌。（南投縣警察局提供）

    南投警方執行暑期車輛違規聯合稽查勤務 攔查可疑車輛有無使用偽變造車牌。（南投縣警察局提供）

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