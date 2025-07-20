「戰地情人」求匯款25.5萬 60歲婦人經過派出所突清醒

陳姓女子到明秀派出所救助，幸運保住荷包。（民眾提供）

2025/07/20 08:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區一名60歲陳姓女子透過臉書結識一名陌生男子，自稱「駐蘇丹聯合國醫生」，2人透過網路聊天、感情加深，男子稱因當地戰亂欲逃離戰區到台灣，卻被要求繳納「聯合國退休違約金」約新台幣25萬5千元，陳婦為幫助朋友，打算前往銀行匯款，行經清水警分局明秀派出所突警覺「自己是不是被詐騙了」，請求警方協助查證，才知遭到典型的「戰地情人」手法詐騙，當場取消匯款返家，保住荷包。

陳姓女子表示，自稱「駐蘇丹聯合國醫生」的男子，還上傳英文版的合約書讓她信以為真，並提供虛擬錢包地址要求匯款，她為了幫助朋友才準備匯款，但心中突然起一個念頭：「自己是不是被詐騙了」，才在途經明秀派出所時請求警方協助查證。

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明秀派出所員警曾裕翔與警專實習生一同聽取陳女說明後，並查看手機對話內容後，警專實習生立即表示「這是典型的詐騙手法」，曾姓員警向陳婦詳細說明該類詐騙慣用以假冒軍人或醫療人員博取同情，再誘導被害人轉帳。陳女聽完後，像作一場大夢般整個清醒，感謝警方幫忙查證，強調來這趟派出所值得，保住了荷包。

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