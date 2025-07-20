為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子涉收台南風災戶修屋訂金失聯　逃到恆春遭警逮

    2025/07/20 00:57

    〔中央社〕台南市學甲區70多歲陳姓男子住家房屋因風災損壞，上網找工班後有一名男子承攬修繕，但索取新台幣19萬元訂金後失聯，警方昨晚循線在屏東恆春鎮逮捕涉案31歲周姓男子到案。

    台南市政府警察局學甲分局偵查隊長黃信培接受媒體聯訪表示，警方18日接獲受害者報案，指稱住家屋頂因風災受損，多日找不到工班協助修繕而上網發文求救，有網友自稱「江尾」好意關心，並主動到場協助部分修繕後，簽訂高額工程承攬合約書。

    黃信培表示，報案人向警方表示，對方在修繕未完工前先索取高額訂金，分多次索取共19萬元後失聯，察覺有異因而報警處理，學甲警分局獲報後與台南市刑事警察大隊、台中市政府警察局、南投縣政府警察局、屏東縣政府警察局共組專案小組追查。

    黃信培說，經調查後迅速鎖定嫌疑人身分，並以車追人，儘管嫌疑人透過手機關機、更換逃亡車輛及晝伏夜出等方式試圖擺脫警方追查，專案小組仍於昨晚在屏東縣恆春鎮將嫌疑人查緝到案，全案將於詢問後移送檢方偵辦。

    學甲警分局分局長巫建德呼籲，民眾居家修繕應慎選廠商，遇有來路不明廠商在未完工前要求支付鉅額款項時，就有可能是詐騙，應注意防範，小心求證為防詐不二法門。（編輯：蔡佳敏）1140720

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播