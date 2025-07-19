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    公車撞死名醫》行人路權團體批北市府 儘速改善危險路口

    行人路權團體「還路於民」批評，台北市這處道路設計不良。（「還路於民」提供）

    行人路權團體「還路於民」批評，台北市這處道路設計不良。（「還路於民」提供）

    2025/07/19 20:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台北市欣欣客運今天（19日）撞死衛福部立桃園醫院乳房外科醫師周佳正，外界除了檢討台北市交通局對公車業者的督導太糟糕、行人交通安全堪憂外，行人路權團體「還路於民」也批評台北市政府應儘速改善危險路口。

    「還路於民」批評，台灣的道路無處不是對行人構成威脅的隨機殺人現場，即使就在總統官邸門前行人也無法安心通行，更何況，該路段不只有總統官邸，緊鄰該路口還有捷運站出口、遊客衆多的自由廣場、國小及大學的校區。

    「還路於民」指出，這些一再發生的道路悲劇不是個案、不是意外，而是系統性交通暴力。台灣交通長期以來以「以車為尊」的道路環境和用路文化，造成無數交通死傷，它不分年齡、不分身分、不分地點，九年前美國神經科學教授布里吉曼受邀來台演講時，也在台北市被公車撞死；今日，國內乳癌權威在總統官邸旁殞命，「我們怎麼能接受國家人才這樣輕易的死在馬路上」？

    「還路於民」稍早到現場查勘，發現該路口行人穿越線長達75公尺，卻完全未設庇護島，依成人自然步伐，全程需60到65秒通過，但綠燈僅給69秒。對年長者、孩童或行動不便者而言，幾乎等同「賽跑求生」，極不合理。

    「還路於民」呼籲台北市政府應儘速改善危險路口，將過長行穿道分段，減少行人曝險時間，並增設各段行穿道照明；設置分段式人車分離時相號誌，讓每一段都是人走車不走、車走人不走。第二，公車應全面強制安裝盲點偵測、自動緊急煞車系統的行人防撞功能。第三，修正《道路交通安全規則》第134條行人穿越道路規定，刪除該條內文「迅速」字眼。

    「還路於民」也指出，部長說行人慢慢走不OK？但行人加速通過，卻遇死劫！新聞影片顯示，周醫師原本平穩前行，因看見公車才小跑步通過，卻因此遇難，這正是對交通部長「行人慢慢走不OK」失言的實例反駁，讓行人無法自在行走才是最大的問題，一個對行人友善的社會，應該宣導行人穿越道路時，不要加快腳步，也不要跑起來，應讓行人以自然舒服速度行走；要求行人快速通過，會降低人車反應時間及對環境感知能力，反而增加行人風險。

    「還路於民」呼籲，交通部也需積極宣導以「用路人階序」為基礎的道路觀念，「道路上最脆弱的用路人需有最優先通行權」且「能造成越大殺傷力的用路人，需負起更大的責任，來保護其他用路人」。

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