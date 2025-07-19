台61線驚悚片！聯結車2輪胎突噴飛 如導彈掉落海面

聯結車行駛到台61洋厝要往鹿港交流道路段時，有2顆輪胎脫離車身，滾至快速道路。（擷取影像）

2025/07/19 18:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕太驚險了！一輛聯結車行經台61線南下、靠近鹿港交流道附近時，竟然在行駛途中有兩顆輪胎脫離車身、彈跳滾落快速道路，最終彈飛落海。事故影像畫面今（19日）曝光，讓不少網友看了直呼「嚇死人！」

鹿港警分局交通分隊長吳宗鴻表示，根據《道路交通管理處罰條例》第30-1條規定，汽車在行駛途中，若有機件、設備或附屬物掉落，可處駕駛人1000元至6000元罰鍰，並可要求立即改善或禁止通行。這起事件雖無人受傷、也未接獲民眾報案，但對行車安全構成威脅，呼籲駕駛人，無論自用車或營業用大車，出門前務必檢查車況，確保車輛機件穩固，避免因鬆脫零件危及他人安全。

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鹿港輪胎業者說，掉落的輪胎並非單純脫落，可能疑似因車輛輪軸內的軸承損壞所致。若只是螺絲鬆脫，頂多會掉一顆輪胎，但一次飛出兩顆，極可能是軸承破裂導致整組脫離。一般輪胎含金屬框重量達120公斤，兩顆輪胎加總超過240公斤，若砸中其他車輛或用路人，後果不堪設想。

業者表示，大型車輛輪軸必須定期保養，一年至少檢查一次。若軸承磨損或斷裂未察覺，容易在高速行駛中出現意外，導致整組輪胎脫落，釀成嚴重事故。

輪胎一路滾落又彈跳越過快速道路護欄，最終落海。（擷取影像）

台61線南下靠近鹿港交流道路段，發生一起聯結車輪胎滾落車道，彈飛掉落大海。（記者張聰秋攝）

重達200多公斤的大輪胎彈飛掉落海裡，沒有傷及無辜。（記者張聰秋攝）

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