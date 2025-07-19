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    假警察詐婦人「電話裡做筆錄」 假「受理案件證明書」逼真到很傻眼

    2025/07/19 19:19
    假警察透過電話「做完筆錄」後，還開出偽造的「受理案件證明書」，卻與真正證明書相當相似，真警察看得很傻眼。（警方提供）

    假警察透過電話「做完筆錄」後，還開出偽造的「受理案件證明書」，卻與真正證明書相當相似，真警察看得很傻眼。（警方提供）

    這是警政署公布的真正受理案件證明書，取代昔日的報案三聯單。（記者張瑞楨翻攝）

    這是警政署公布的真正受理案件證明書，取代昔日的報案三聯單。（記者張瑞楨翻攝）

    趙婦（右）被假警察恐嚇涉入刑案，她強調「我的人生不能有污點」，立即到農會領錢。（警方提供）

    趙婦（右）被假警察恐嚇涉入刑案，她強調「我的人生不能有污點」，立即到農會領錢。（警方提供）

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市年約60歲趙姓婦人幾天前到農會，要把帳戶存款10萬8000元全部領出來，農會職員感覺有異而報警；台中市警局烏日分局大肚分駐所員警馳抵，趙婦表示接到假戶政事務所人員的電話，宣稱趙婦身分被冒用，假戶政人員接著「好心」把電話轉接給騙徒假冒的警察。假警察在電話裡「做完筆錄」後，還煞有其事開出「受理案件證明書」，讓真警察詫異傻眼的是，這份假證明書竟與真的證明書極為相似。

    大肚所真員警馳抵農會，想阻止趙姓婦人領錢匯款時，趙婦卻說領款目的是「繳保費！」，她還強調，「真的要繳保費啦！保險員等等會來我家收！」，但她卻說不出保險員的電話，也沒有保險單，員警不相信，直覺趙婦已經掉進詐騙圈套，進一步查看她的手機對話紀錄，赫然發現對方為了取信趙婦，竟然還傳了一張偽造的「受理案件證明書」。

    警方仔細詢問，趙婦才如實說，自己接到假冒戶政事務所人員的電話，誆稱有人攜帶她的身分證與委託書要申辦戶籍謄本，接著「好心」幫忙把電話轉接給「假警察」，假警察在電話裡「做完筆錄」後，開出這張「受理案證明書」，用簡訊傳給她，不久後，假警察來電指控趙婦涉入刑案，必須「監管帳戶」，把存款全部領出來，匯款到指定的帳戶，趙婦才會急著到農會領錢。

    員警向趙婦解釋，這是詐騙集團慣用的伎倆，並告知那張「受理案件證明書」（以前稱為報案三聯單），雖然與真正的證明書相似，但卻是偽造，趙婦這才驚覺自己差點被騙，打消領錢匯款念頭。

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