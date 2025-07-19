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    女騎YouBike被狗咬斷腳趾甲 控飼主賠償無誠意決提告

    新竹市王小姐騎YouBike遭惡霸犬攻擊咬斷腳趾甲，向飼主求償15萬，未獲誠意回應，決定提告捍衛權益。（王小姐提供）

    新竹市王小姐騎YouBike遭惡霸犬攻擊咬斷腳趾甲，向飼主求償15萬，未獲誠意回應，決定提告捍衛權益。（王小姐提供）

    2025/07/19 18:06

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市王小姐在社群Threads發文指出，上個月底騎YouBike返家時突遭惡霸犬攻擊，腳趾甲當場脫落血流不止。王小姐控訴，飼主第一時間未上前幫忙，就連她提出包含醫美除疤共15萬醫療費，對方只願賠6600元，讓她氣憤提告。對此，新竹市府產發處動保所表示，飼主攜帶寵物出入公共場所時，應使用鏈繩等適當防護，以防止寵物攻擊，違者最高罰1萬5000元。

    王小姐指出，上月22日深夜11點多，騎YouBike行經東南街時，一隻惡霸犬突然撲上來咬住她的右腳，由於當時她穿拖鞋，二腳趾指甲整個被咬掉，鮮血不斷從傷口處冒出，飼主竟呆在一旁，也沒有上前幫忙，她整個人卡在YouBike，滴血滴了3分鐘，最後由救護車送醫。除了超痛外，指甲脫落修復期要半年到1年，「還不知道指甲能不能順利長出來」。

    後續她列出醫療費包含，醫美除疤與精神賠償共15萬，但飼主卻回她，遺憾發生這樣的事，稱當時惡霸犬有牽繩，她沒有疏忽、也不是故意放任傷人，強調自己薪水不高、能力也有限，只能一次性補償6600元，並告知「醫美除疤屬個人選擇性的治療，這部分我們真的無法納入賠償，還請妳體諒」。

    王小姐指出，對於賠償金額，她看不到對方的「誠意」，也無法接受對方只願賠償6600元，稱這是在羞辱自己，決定提告，捍衛權益。

    新竹市動保所表示，依「新竹市動物保護自治條例」第6條規定，飼主攜帶寵物出入公共場所時，應使用鏈繩、箱籠或其他適當之防護措施，以防止寵物發生攻擊、驚嚇他人或其他危害公共安全之情形。違反規定者，最高可處1萬5000元罰鍰。至於開罰與否將依據事實認定。

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