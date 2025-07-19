醉男樓梯間露鳥嚇到2返家幼童 汐止警調監視器逮人送辦

周姓男子昨晚酒後露鳥嚇壞2名返家幼童，汐止警方火速逮到人送辦。（資料照）

2025/07/19 17:04

〔記者林嘉東／新北報導〕30多歲周姓男子昨晚酒後，在新北市汐止區某公寓樓梯間遇到2名返家幼童，突然拉下褲子裸露生殖器嚇壞幼童，家長氣到報案；新北市汐止警方獲報調閱公寓周邊監視器，逮到這名露鳥怪人；警訊後，將周男依公然猥褻罪嫌送辦。

昨晚9時許，汐止警分局社后派出所獲報，轄內一處公寓出現1名露鳥怪人；警方獲報調閱公寓周邊監視器，查出是當地住戶、年約30多歲的周姓男子，在酒後下樓時，遇到2名返家幼童，突然脫下褲子至膝蓋，裸露生殖器，2名幼童見狀驚慌跑回家向家人哭訴，幼童家長氣到報案；據指出，周男到案後，酒醉還未醒，看到警方登門，拿出樓梯間監視器讓他看，他才知道自己脫褲子露鳥嚇壞2名幼童。

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警訊後，將周男依涉犯刑法公然猥褻罪及違反性騷擾防治法移送士林地方檢察署偵辦；汐止警分局呼籲，民眾對於社區公共大門，相互提醒隨手關門，落實門禁管制；可研議在對外空間出入口裝設監視錄影器或張貼告示等方式示警，以防違法脫序事件及保全相關事證。

此外，暑假期間，青年學子在外活動時間多，易成為不法份子目標，家長應多加留意，如發現可疑或不法情事，應立即撥打110報案，共同維護社會治安，營造青年學子健康成長環境。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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