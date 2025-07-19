道場學會涉販售療效商品圖利 內政部移送司法偵辦

中華全球原位捷徑發展學會地址。（資料照）

2025/07/19 17:06

〔記者李文馨／台北報導〕「中華全球原位捷徑發展學會」疑利用宗教信仰名義，販售聲稱具療效商品，卻害多名罹癌學員延誤就醫送命。內政部表示，日前已主動查核，並就違法事證移請司法機關偵辦，由於該學會去年自請解散，內政部將全力配合司法單位後續調查，協助釐清相關責任。

媒體報導，高雄中華全球原位捷徑發展學會理事長，遭學員指控其宣稱食用加持過的保健食品或食品，就能治百病，造成一名罹患癌症學員誤信療效，致延誤就醫而不幸喪命。

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內政部表示，對於中華全球原位捷徑發展學會涉嫌詐欺一事，日前已主動查核，並就違法事證移請司法機關偵辦，由於該學會於113年10月召開會員大會並自請解散，內政部後續將全力配合司法單位後續調查，協助釐清相關責任。

內政部重申，人民團體依《人民團體法》設立，以公益為目的，應依章程宗旨從事活動，不得從事營利行為或誤導性宣傳。如涉及違法情事，將依法追究責任，絕不寬貸。

內政部也提醒，對於任何打著「公益」旗號販售商品，特別是聲稱具治療功效者，民眾務必提高警覺，切勿輕信。如有疑慮，可向衛生機關或主管機關查證或檢舉，以保障自身權益。

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