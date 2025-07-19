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    首頁　>　社會

    裸睡遭男網友偷拍威脅性交 她蒐證 「這句話」成功反擊

    男網友偷拍熟睡裸照，以影像威脅性交，女方錄音蒐證報警，台南地院依強制性交罪判3年6月徒刑，偷拍另判2月。（記者王捷攝）

    男網友偷拍熟睡裸照，以影像威脅性交，女方錄音蒐證報警，台南地院依強制性交罪判3年6月徒刑，偷拍另判2月。（記者王捷攝）

    2025/07/19 16:50

    〔記者王捷／台南報導〕郭姓男子與女網友小花（化名）見面後發生性行為，辯稱是金援交易，但台南地方法院不採信，認定他以偷拍影像恫嚇對方就範，構成強制性交罪，判刑3年6月；另就偷拍部分，依竊錄罪判刑2月，准予易科罰金。

    去年5月16日，郭姓男子與小花曾相約入住台南某休閒會館，他趁對方熟睡且裸體僅覆蓋棉被時，偷拍小花身體隱私部位。雖影片未遭查扣，但郭自白竊錄。

    事隔三週，雙方在去年6月7日又到台南某飯店見面，小花擔心再次被偷拍，入房後主動以手機錄音蒐證，該段錄音成為法官認定強制性交成立的關鍵。小花在對話中哭泣哽咽，反覆要求郭刪除影片，而郭則說出「你也不想影片被人看到吧」、「這只是其中一個」等語。

    郭辯稱雙方有金援共識，小花是出於金錢考量而自願性交，但法院不採納，指出郭自承根本未打算給錢，僅以金援為話術誘使性交，雙方僅為網路認識，無信任基礎，小花關注的始終是影像是否流出，其決定並非自由意志。

    法院並考量郭姓男子自述國中肄業，從事服務業，須扶養子女，且曾有違反兒少性交易防治條例紀錄，重犯情節嚴重，依法對強制性交罪判刑3年6月，偷拍部分判刑2月，可易科罰金，可上訴。

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