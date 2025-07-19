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    嘉市帥警宣導防制兒少性剝削 網友歪樓想抽IG、索照

    嘉義市劉姓員警抱著大白熊宣導防制兒少性剝削，網友留言狂讚高顏值，還有人喊抽獎獎品想抽警察的IG。（嘉市警局提供）

    嘉義市劉姓員警抱著大白熊宣導防制兒少性剝削，網友留言狂讚高顏值，還有人喊抽獎獎品想抽警察的IG。（嘉市警局提供）

    2025/07/19 16:35

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市警察局臉書粉專日前舉辦暑期防制兒少性剝削留言抽獎活動，獎品是「警察大白熊」玩偶一隻，不料宣導員警抱「警察大白熊」照片，意外引起網友討論，狂讚該名員警高顏值、是小鮮肉，還有人留言「抽獎是抽這位警官嗎？」、「我們要抽的不是玩偶」，紛紛敲碗改抽警察的IG（社群媒體Instagram）帳號、索取帥警照片，此篇貼文至今吸引近7千人按讚。

    嘉義市警察局臉書粉專7月11日貼文防制兒少性剝削，文章內容提到，每到暑假期間，兒少性剝削被害案件就會不斷上演，還提供防止私密照外洩秘訣，要記得蒐證、報警、求助、檢舉；「杜絕兒少性剝削4不」不拍攝、不持有、不轉傳、不八卦，並舉辦留言指定範例內容並點名2名好友，就有機會抽到玩偶一隻，活動雖到17日截止，因貼文出現帥哥警察照片，吸引近7千人按讚，還有3600餘人分享，展現高人氣。

    市警局表示，為防制兒少性剝削抽獎活動宣導的劉姓員警，今年30歲，從警6年，劉員還具有視覺設計、繪畫專長，曾在2021年與警察、圈外好友舉辦「警政文庫x三雞哥 正義聯展」，為服務單位設計臂章、周邊紀念品，並參與嘉義縣38婦女節人像速寫活動。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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