名醫周佳正走在斑馬線卻慘死公車輪下 醫界悲痛發聲籲正視行人安全

部桃外科主任周佳正醫師今（19日）上午在台北市步行穿越斑馬線時，不幸遭公車撞擊，送醫搶救後仍宣告不治，噩耗傳出，醫界震驚不已。（取自周佳正臉書）

2025/07/19 15:38

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部桃園醫院外科主任周佳正醫師今（19日）上午在台北市步行穿越斑馬線時，不幸遭公車撞擊，送醫搶救後仍宣告不治，噩耗傳出，醫界震驚不已，中華民國醫師公會全國聯合會也發出聲明，表達深切哀悼，並呼籲正視行人交通安全，避免憾事重演。

全聯會表示，周佳正醫師長年深耕乳房外科領域，醫術精湛、醫德高尚，對病患視如己出，曾為無數乳癌患者帶來希望與尊嚴，深獲病人、同儕及社會肯定，堪稱台灣醫界典範，周醫師驟逝，不僅是醫界重大損失，也令無數病患深感痛惜。

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全聯會也呼籲主管機關與交通執法單位，儘速徹查事故原因，全面檢討公車駕駛安全教育與訓練制度，並加強「行人優先」的交通觀念與執法力道，保障所有用路人基本安全「還給行人一個真正安全的通行環境！」

全聯會理事長周慶明感嘆，即使刑責已加重，仍無法阻止這樣的悲劇發生，實令人遺憾。他強調，大型車輛駕駛更應提高警覺，「多看一眼、多停一下」，也許就能避免一條寶貴生命的消逝。「這麼優秀的醫師就這樣走了，真的讓人感到很遺憾。」

周慶明也指出，事發地點鄰近醫界常辦講座與課程的場所，許多醫師對這個地點再熟悉不過，聽到這起事件，真的非常震撼與哀傷。全聯會將持續關注其病患後續照護與權益維護，他也提到，全聯會都有為會員投保壽險與意外險，將與家屬及醫院聯繫，提供必要協助與關懷。

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