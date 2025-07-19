北上開會乳癌名醫周佳正遇死劫 桃醫臉書湧入大量悼念留言

周佳正北上開會遇死劫，桃醫臉書公布噩耗後網友一片弔念聲。（記者謝武雄翻攝）

2025/07/19 15:35

〔記者謝武雄／桃園報導〕衛福部桃園醫院外科主任周佳正今到台北市參加研討會遇死劫，院方在臉書貼出該消息後，引發眾多人悼念，也有人祝福周醫師一路好走，還有病患提到給周治療13年，從未看過他發脾氣，是非常好的醫生；網友提及「半夜查房，隔天一早又來查房，視病猶親，總是為病人著想，那麼好的醫生，讓我們怎麼有辦法接受」。

留言提到「病人稱讚的良醫，永遠令人懷念」、「周佳正醫生這麼好的人，而且救那麼多人」、「一路好走」、「他是一個好醫生，對待每一個病患都很用心」、「視病猶親的主任，一路好走，辛苦了」、「一想起周醫師的遭遇，就忍不住想流淚R.I.P 周主任一路好走」。

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此外，也有留言說「非常非常非常好的一位醫生，看診常常到半夜才來查房，對病人家屬有滿滿的耐心，沒有看過他不耐煩，教學也都很仔細，您辛苦了一輩子，好好休息」、「周主任真很好很好的人，我的命也是他救回來的」、「謝謝周醫師一路好走功德圓滿！」

有病患留言提到「前兩週去門診預約檢查，才看到周醫師，他非常有耐心，給人溫暖堅定的力量，突如其來的意外，真的好難過哦！」；周佳正的同學表示，周醫生是他的好同學，得知消息超震驚，上週聚餐沒有能去參與見最後一面」、「太令人難以接受了，康乃馨群組300多個周主任的病患都好難過，希望其他主治醫師不要太累，感謝醫院說明與安排」，從這些留言也看到病患滿滿感激。

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