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    公車司機未讓行人挨罰怪陽光強 法官打臉：要準備墨鏡

    張姓公車司機行經斑馬線未讓行人挨罰6000元，辯稱陽光刺眼看不到人，提起行政訴訟遭駁回。法官認為職業駕駛應隨時準備墨鏡，不接受卸責說詞。示意圖。（資料照）

    張姓公車司機行經斑馬線未讓行人挨罰6000元，辯稱陽光刺眼看不到人，提起行政訴訟遭駁回。法官認為職業駕駛應隨時準備墨鏡，不接受卸責說詞。示意圖。（資料照）

    2025/07/19 15:51

    〔記者王捷／台南報導〕國內知名乳癌權威周佳正，今日上午穿越斑馬線時遭左轉的公車撞上不治，再度引起國人關注道路安全。台南市一名張姓公車司機，遭民眾檢舉未禮讓行人，南市交通局裁罰6000元，他不滿提起行政訴訟，主張當時是陽光直射視線受阻所致，但高雄高等行政法院未採信，認為職業駕駛應隨時準備墨鏡，駁回訴訟。

    去年6月間的早上8時許，張男開公車被檢舉未禮讓行人，他主張當時陽光刺眼，導致視線受阻未能發現行人，因此構成非故意的過失，請求法院撤銷裁處。

    不過法院調閱檢舉影像勘驗發現，案發時天氣晴朗，視線清晰，公車行駛時行人已經進入斑馬線中央，雙方距離不到一個車道寬度，張男行車路線與行人間並無遮蔽物，其視野應清楚可見行人，卻未減速或停讓，仍持續駛過斑馬線，構成明確違規。

    此外，法院認為張男在陳述過程中前後說法反覆，曾在違規陳述單中表示有看到行人，但認為行人「闖紅燈」，後來又稱未看到行人，最終又改稱「快到斑馬線時才看到」，內容反覆，明顯有推卸責任之意，不足採信。

    法院強調，職業駕駛應具備應對陽光直射等交通環境變化的基本應變能力，並應隨時配戴墨鏡等工具以維持行車安全，張男未善盡駕駛義務，即使非出於故意，仍屬可歸責過失，依法不符免責。

    因此，高雄高等行政法院認定，原處分並無違法或不當，駁回張男的全部訴訟請求，並命其負擔第一審裁判費新台幣300元。判決全文由顏珮珊法官裁定，並註明如不服判決，須於送達後20日內提出上訴與理由書，否則將駁回。

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