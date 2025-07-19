乳癌權威周佳正過馬路遭公車撞死 網友不捨：周醫師視病猶親

部立桃園醫院外科主任周佳正到台北開會卻碰到死劫。（摘自桃醫官網）

2025/07/19 14:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部桃園醫院外科主任周佳正今天上午經過總統官邸旁，不幸遭捲進公車底送醫不治。部桃醫院臉書粉專稍早發布聲明「沉痛哀悼周佳正主任辭世」，不少網友紛紛留言哀悼，有人說「前2週去門診預約檢查，才看到周醫師，他真的非常有耐心，給人溫暖堅定的力量」。

衛生福利部桃園醫院臉書粉專今中午12時許發文表示，本院外科部主任周佳正醫師，於7月19日因交通意外事故不幸辭世。噩耗傳來，全院同仁無不震驚與哀慟，對他的離世充滿無限不捨，本院已由副院長即刻趕往現場慰問與關懷家屬及提供協助。

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他的離世，對本院而言是無可取代的損失。我們不僅失去了一位傑出的醫師，更失去了一位溫厚堅毅的夥伴與領航者。這份精神與身影，將長存我們心中。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表達哀悼之情，有人說「太傷心了」、「半夜查房，隔天ㄧ早又來查房，視病猶親，總是為病人著想，那麼好的醫生，讓我們怎麼有辦法接受」、「我是周醫師病患，治療了13年，從末看過他發脾氣，非常好的醫生温和的醫生，實在無法接受突然離逝，醫界及病患的損失」、「又少了一個優秀的醫生」、「前2週去門診預約檢查，才看到周醫師，他真的非常有耐心，給人溫暖堅定的力量」。

部桃醫院臉書粉專稍早發布聲明「沉痛哀悼周佳正主任辭世」，不少網友紛紛留言哀悼，有人說「半夜查房，隔天ㄧ早又來查房，視病猶親，總是為病人著想，那麼好的醫生，讓我們怎麼有辦法接受」。（圖擷取自臉書）

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