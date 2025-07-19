刑事局公布Q2民眾通報高風險業者 「WeChat」82件居首

刑事局統計2025年第二季民眾通報高風險業者排名，第一名為WeChat有82件。（刑事局提供）

2025/07/19 16:16

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局統計，今年第二季民眾通報高風險業者排名，「WeChat」以82件居首，其次為「營養師輕食」、「愛的蔓延情趣用品」、「伊甸基金會」及「Merry Meet」。

經分析手法，為歹徒駭入業者系統資料庫，竊取消費者姓名、電話及消費資料等個資，假冒業者客服致電民眾稱「取消微信支付結匯服務」、「工作人員操作錯誤、誤設分期付款、連續扣款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商或駭客入侵」等，詢問民眾銀行資料，並告知稍後會有銀行人員致電聯繫，進而假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀匯款、購買遊戲點數或虛擬貨幣來解除設定，遂行詐騙。

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刑事局表示，針對高風險業者，已定期發函通知每週被害件數逾5件之疑似個資外洩業者，並提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議高風險業者於官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至22時等相關作為，並提供反詐騙簡訊範例，請業者發送反詐騙簡訊或Email。

此外，透過各宣導管道（165全民防騙網、臉書粉絲專頁及警政服務APP）定期公布高風險業者，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。另將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。

值得注意的是，拍賣平台個人賣家遭釣魚詐騙的「假買家騙賣家」案件近期逐漸轉型為「假賣家騙買家」。詐團於Threads等社群軟體上張貼售貨貼文，販售熱門商品如演唱會門票，待民眾上鉤聯繫詐團後，謊稱欲透過「7-11賣貨便」等平台完成交易，要求民眾先匯款約500元訂金，並傳送仿冒「7-11賣貨便」的假網站，待民眾點入假網站並完成資料填輸後，網站將顯示「未完成實名認證、交易失敗」等字眼，要求民眾聯繫假業者及假銀行客服，後續詐團引導民眾操作網銀匯款造成財產損失。

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