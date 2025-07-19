只傳一張「驗孕棒」照 美容師騙聘金50萬判10個月

吳姓美容師假懷孕向蔡姓前男友索討聘金、金飾共50萬元，僅傳送驗孕棒照片作證，法院認定構成詐欺取財罪，判處有期徒刑10月，二審駁回上訴。示意圖。（資料照）

2025/07/19 15:09

〔記者王捷／台南報導〕吳姓美容師假懷孕詐交往5年的蔡姓前男友聘金、金飾費共計50萬元，台南地院依詐欺取財罪判處有期徒刑10月。吳女不服提起上訴，二審高等法院台南分院審理後認定原審認事用法並無不當，駁回上訴。

吳女與蔡男分手後，在2020年間先後以「懷孕」、「需要聘金」與「購買金飾」等理由，向蔡男索取共50萬元。蔡男信以為真，分6次匯款，但吳女收了錢後，無論蔡男怎麼要求，從頭到尾只給對方看了驗孕棒照片，導致蔡男起疑報警提告。

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法院發現，吳女提供的驗孕棒照片來源不明，也無任何婦產科就診紀錄。吳女在審理中否認犯意，強調確實曾懷孕，只是未至醫療院所就診，而是自行服藥終止妊娠。但蔡男的通訊軟體紀錄顯示，她曾主動聯繫並傳送訊息稱已「手術」完畢，吳女則辯稱，是因為蔡男一直騷擾她，才謊稱去診所動手術。

吳女辯護人主張，雙方早有金錢往來，應屬民事糾紛，蔡男也曾在民事訴訟中將本案50萬元列入借貸金額。但法院指出，即使有民事糾紛，也不影響吳女以虛構懷孕取財的刑責認定。

法院認為，如果吳女被蔡男糾纏，不想再聯絡，應避免接觸蔡男；但實際上，是吳女主動聯繫對方，並詳述手術過程、使用語音通話、發訊息，顯見其意圖讓蔡男相信她真的懷孕並進行墮胎，藉此強化其說法以誘使蔡男給付金錢，構成詐欺的具體證據。

高院審酌吳女犯後否認犯行，未與蔡男和解，且無從輕量刑或宣告緩刑的情狀，認定原審量刑恰當，駁回吳女上訴。

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