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    住家外牆架監視器侵犯鄰居隱私挨告 法院判賠8千元

    住家架設監視器，應注意避免侵犯他人隱私。示意照，非本案監視器。（記者李立法攝）

    住家架設監視器，應注意避免侵犯他人隱私。示意照，非本案監視器。（記者李立法攝）

    2025/07/19 14:05

    〔記者李立法／屏東報導〕楊姓男子在住家外牆架設監視器，遭隔壁徐姓鄰居控訴鏡頭方向朝其住處拍攝，侵犯一家4口隱私，遂向楊男提告求償，雖楊男辯稱是為查明漏水原因才架設，且鏡頭方向均朝下未侵犯鄰居隱私，但屏東地院檢視相關事證後，認為徐男4人控訴有理，判處楊男應賠償鄰居徐男等4人各2千元，全案經楊男上訴後被駁回確定。

    屏檢市徐姓男子控訴楊姓鄰居在自家外牆架設監視器，鏡頭卻朝向其住處拍攝，包括1樓後院活動空間、3樓起居室及5樓曬衣場等，都在曝露在鏡頭底下，1家4口的生活作息遭窺視，楊男侵犯隱私，應賠償徐家4人各2萬元。

    楊男則辯稱在自家外牆架設監視器是為查明房子漏水問題，且攝影鏡頭均朝下及對準自家範圍，並未侵犯鄰居徐家人的隱私。

    屏東地院認為，楊男在自家1樓後方靠近徐家1樓後院處及3、5樓裝設監視器，應注意避免侵犯他人隱私，卻未加以注意，長達7個月持續錄影、監看徐家1樓後院未遮掩處所從事的私人活動，應對徐男等4人負侵權行為損害賠償責任，依全案情狀，判楊男應賠償每人各2千元。

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