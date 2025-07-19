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    首頁　>　社會

    台中妙齡女慢速讓長者 酒駕大叔猛按喇叭逼車、還扔萬元狂罵

    林男（右）惱羞成怒丟出萬元現鈔，狂罵「馬路開20（公里）這樣對嗎」。（讀者提供）

    林男（右）惱羞成怒丟出萬元現鈔，狂罵「馬路開20（公里）這樣對嗎」。（讀者提供）

    2025/07/19 14:44

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯29歲詹女因前方有長者推車慢行，放慢車速禮讓，竟遭後車一路狂按長聲喇叭逼車，警方巡經要求後車駕駛林男下車，隨即聞到濃重酒味、酒測值達0.52，林男惱羞成怒將約萬元現鈔丟在車上，狂罵「馬路開20（公里）這樣對嗎」，警方當街上銬依強制及恐嚇罪嫌送辦。

    台中市第四警分局員警18日晚間8時許，巡經大英街與大墩十一街口，聽見持續長按喇叭聲異常聲響，查見詹女神情緊張地表示，遭後方林男（46歲）駕車尾隨逼車，並在雙方下車後作勢揮拳，驚嚇到說不出話來。

    詹女因前方有長者推車慢速通行，放慢車速禮讓，林男逼車後，還下車徒手揮拳作勢，警方聞到濃重酒味，林男見事跡敗露，竟掏出15至20張5百元、約近萬元現鈔在車廂蓋稱「有這種人嗎，在馬路上開20至30公里，這樣對嗎？」

    警方當場實施酒測，查出酒測值0.52超過法定標準值，觸犯公共危險罪嫌，當街反手上銬逮捕，並針對林男惡意逼車駕駛行徑，依強制罪與恐嚇罪嫌送辦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    林男（左）酒測超標觸犯公共危險罪嫌。（讀者提供）

    林男（左）酒測超標觸犯公共危險罪嫌。（讀者提供）

    林男觸犯公共危險等罪嫌，警方當街上銬逮捕。（擷取自社會事新聞影音）

    林男觸犯公共危險等罪嫌，警方當街上銬逮捕。（擷取自社會事新聞影音）

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