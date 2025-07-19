新北召開消防殉職事故調查會 聚焦還原0708搶救過程等5重點

新北市政府針對0708新店粗坑壩水域救援事故，召開災害調查會。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/19 14:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府針對0708新店粗坑壩水域救援事故，釀成兩名消防員殉職及一名義消命危嚴重傷亡，18日召開災害調查會，邀集外部專家、基層消防代表（消防員工作權益促進會代表）與會，會議聚焦還原搶救過程，釐清事發原因，提出改善建議並追蹤執行、調閱指揮中心派遣及無線電通話內容、現場勘驗、保全事故使用裝備與通訊等5大重點，希望亡羊補牢，還原真相、改善現有不足及缺失，制定相關職安條例或標準作業流程SOP，避免再釀傷亡。

新北市政府消防局釐清0708新店區粗坑壩水域救援事故的發生經過與肇因，新北市依法召開市政府層級之災害調查會，18日下午2時於消防局召開首次災害事故調查會議，新北市副市長朱惕之主持，召集機關代表、外部各領域專家學者、基層消防團體（消防員工作權益促進會代表）及救生教練共同出席，全力還原、釐清事實真相。

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會議開始由工作小組簡報，目前掌握的調查資料與工作進度，內容涵蓋事故發生過程、現場勘查及證據蒐集狀況等部分；與會委員進行初步討論與意見交換，作為後續調查工作重點方向；市政府代表強調，會議目的為彙集委員及專家學者意見，務求全面還原事實真相。

事故調查會議委員討論後，聚焦5大重點事項：一、還原搶救過程，釐清事故發生原因，提出改善建議並追蹤執行狀況；二、調閱本案指揮中心派遣及無線電通話內容；三、依事故調查之分析及公布程序進行現場勘查、證據蒐集與訪談等；四、調查水域裝備器材使用情形與相關通訊、影音證物保全；五、律定調查報告製作格式、審核及發布等事項。

據了解，調查會議整體過程全由委員依職責參與審議，維護調查獨立性與公正性，調查期間所有會議討論內容與資料須予保密，不對外公開；所有與案件相關資料，將完整提供予各位委員，以利後續進行事實釐清作業。

新北市政府承諾將以最嚴謹的態度，積極推動調查，盼能早日釐清真相，檢討改進，以防範類似憾事再次發生，調查報告完成後，依法對外發布，回應社會關切，並對殉職家屬說明事故真相。

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