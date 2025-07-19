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    兄妹情深破門救人 救出餓成骷髏胞妹

    新北市黃姓女子因貧困，沒有進食，虛弱到無法接聽電話，胞兄報案破門，救出形同骷髏，連忙送醫救回一命。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市黃姓女子因貧困，沒有進食，虛弱到無法接聽電話，胞兄報案破門，救出形同骷髏，連忙送醫救回一命。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    2025/07/19 13:15

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市黃姓男子今天凌晨向林口警分局報案，指稱多天聯繫不上獨居林口的妹妹，憂心她安危，警方獲報趕抵黃女居住大樓，因無人回應且反鎖，緊急破門，進入屋內赫見一名女子躺在沙發上，身體虛弱，奄奄一息，瘦得形同骷髏！

    原來是獨居的黃女經濟不佳，至少三天沒吃飯，幸虧兄妹情深，胞兄及時關切，否則再慢幾天，可能救活活餓死，警方、消防緊急送醫，通報社會局、衛生局處置，轉介慈善單位介入。

    新北市林口區驚傳警消破門救護案件，59歲黃姓男子19日清晨1時到林口分局文化派出所焦急的報案，表示54歲妹妹獨居在林口的大樓社區，近日突失聯，黃先生擔憂妹妹安危，緊急求助警方，警方也轉報消防支援。

    文化所員警獲案趕赴現場，多次敲門呼喊未獲回應，顯示情況緊急，黃男趕想以鑰匙開門，發現房門反鎖，連鎖匠也無法開啟，員警當機立斷，由消防隊支援破門救援。

    消防一破門，員警進入發現黃女虛弱地躺在客廳沙發，無力自行移動，緊急到院急救，赫見體重不到40公斤；經初步了解，黃女因經濟狀況不佳，數日未進食，導致身體虛弱，瘦得像骷髏一樣，緊急送醫治療後，幸無生命危險，逐漸恢復身體健康。

    新北市黃姓女子因貧困，沒有進食，虛弱到無法接聽電話，胞兄報案破門，救出形同骷髏的黃女，警、消緊急送醫救命。（記者吳仁捷翻攝）警方提供（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市黃姓女子因貧困，沒有進食，虛弱到無法接聽電話，胞兄報案破門，救出形同骷髏的黃女，警、消緊急送醫救命。（記者吳仁捷翻攝）警方提供（記者吳仁捷翻攝）警方提供

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