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    乳癌權威周佳正在斑馬線上遭台北公車撞死 部桃發聲明：很不捨

    部立桃園醫院外科主任周佳正到台北開會卻碰到死劫。（摘自桃醫官網）

    部立桃園醫院外科主任周佳正到台北開會卻碰到死劫。（摘自桃醫官網）

    2025/07/19 13:39

    〔記者謝武雄／桃園報導〕衛福部桃園醫院外科主任周佳正今天上午經過總統官邸旁，不幸遭捲進公車底送醫不治，院方表示，周佳正醫術精湛、為人謙和，長年投入外科手術領域，陪伴無數患者走過治療與復原的艱辛歷程，深受病人信賴與愛戴，除臨床專業外，他更肩負外科部協調重任，為醫療流程與跨科整合默默付出，是外科團隊間溝通與連結的重要推手。

    院方表示，噩耗傳來，同仁莫不震驚，對周佳正的離世充滿不捨，也由副院長鄭舒倖趕往現場慰問家屬，並全力協助家屬辦理後續事宜，將擇期舉辦追思儀式，邀請醫界同道及病友共同參與；至於周佳正住院病人將由院方安排其他主治醫師接續照顧，預定排程手術先取消，門診也協調其他主治醫師代診。

    周佳正為中山醫學大學醫學系畢業、具有外科、消化外科、乳房外科等專科醫師執照，專長為乳房、甲狀腺、胃、小腸、肝膽、胰臟、脾臟、闌尾炎、血管疾患、疝氣、一般腫瘤手術，他始終秉持「視病如親」的精神，是病人眼中最溫暖可靠的依靠。

    院方表示，除臨床專業外，周佳正更肩負外科部協調重任，為醫療流程與跨科整合默默付出，是外科團隊間溝通與連結的重要推手，他也積極參與急重症創傷醫療團隊的推動與發展，第一時間投入搶救，守護無數生命。

    院長楊南屏表示，周佳正的離世，對桃醫而言是無可取代的損失，桃醫不僅失去了一位傑出的醫師，更失去了一位溫厚堅毅的夥伴與領航者，這份精神與身影，將長存桃醫所有人心中。

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