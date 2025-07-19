科長妻控夜不歸宿訴離婚 法官見「閣揆同框視察照」駁回

林科長提出與前行政院長蘇貞昌視察的「同框照」，證明自己忙於公務而夜不歸宿，圖為蘇貞昌（圖左）當年視察台南廚餘廠畫面。（資料照，記者蔡文居攝）

2025/07/19 13:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕行政院所屬某機關的林姓科長之妻，向法院提出離婚之訴，主張公務員丈夫林男常應酬，返家時全身酒味與香水味，甚至夜不歸宿，例如2021年9月4日謊稱長官交辦工作，卻投宿台南旅館，林男則否認上述指控，他還拿出長陪前行政院長蘇貞昌視察台南「同框」新聞照片，證明自己忙於公務而無暇回家，法官認為頻繁應酬、不顧家庭之說，舉證不足而難以採信，判決駁回離婚之訴。

中央某公務機關的林姓科長之妻，向台中地方法院提出離婚之訴，她主張丈夫常應酬在外飲酒宴樂，獨留她在家照顧小孩，例如2022年某天飲酒至凌晨，全身酒味及香水味回來，2021年9月4日謊稱長官交辦工作而沒回家，卻有台南旅館的刷卡紀錄，夫妻關係逐漸疏遠，聲明判決離婚。

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林男答辯說，自己工作負責，獲長官肯定，從基層晉升至科長，工作量多，需加班出差，事前都告知妻子；他謹守公務倫理，偶有需陪同長官應酬，也是出於公務禮儀應付而已，沒有全身酒味及香水味。

科長強調，2021年9月4日沒回家，是當時台灣防範非洲豬瘟疫情，前行政院長蘇貞昌5日訪視台南市廚餘高效處理廠，長官4日指示他提前準備視察，新聞稿也有他與前行政院長，於視察時同框入鏡的新聞照片，聲明駁回離婚之訴。

台中地院認為，林男提出出勤表、準備前行政院長蘇貞昌視察，以及台南市政府新聞照片等證據，顯示他常出差到外縣市，偶需配合國家政令執行而有應酬、外宿需求，應非不能理解，且依子女學校聯絡簿與生活出遊照片，可證明他對家庭並非毫不用心，妻子主張林男頻繁應酬、不顧家庭，舉證不足而難以採信。

法官強調，如果雙方願意多關懷彼此，仍可能重建家庭幸福，兩人婚姻縱有瑕疵，亦非全然無法繼續維持，駁回離婚之訴，可上訴。

林科長提出與前行政院長蘇貞昌（右）視察台南廚餘廠的「同框照」，證明自己忙於公務而夜不歸宿。（取自台南市政府官網）

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