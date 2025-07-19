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    首頁　>　社會

    可惡！臉書點星巴克被詐100萬 神明前再拐50萬

    警方埋伏守候，當場逮捕車手，查扣50萬元、工作手機等證物。（警方提供）

    警方埋伏守候，當場逮捕車手，查扣50萬元、工作手機等證物。（警方提供）

    2025/07/19 14:09

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣一名40歲賴姓男子日前在臉書看到「星巴克體驗營」廣告，點進連結後加入名為「小太陽愛心園」的投資群組，遭詐騙集團以「投資小孩教育基金」為名誘騙操作虛擬貨幣買賣，先是匯出100萬元。對方又要他面交50萬元，警方獲報埋伏，當場逮捕28歲林姓車手，查扣50萬元與手機等證物，全案依詐欺及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

    和美派出所所長林聖傑指出，詐騙集團以「放長線釣大魚」手法行騙，先在群組內提供投資App，並製造「穩賺不賠」假象，甚至讓被害人短期內少量獲利出金，進一步取得信任。賴姓男子因此信以為真，初次面交100萬元後，對方再主動聯繫加碼投資50萬元。警方得知後，立即部署埋伏，雙方面交時果斷上前盤查，當場人贓俱獲。

    警方呼籲，凡是聲稱「高額獲利」「穩賺不賠」、鼓吹加入LINE群組的投資廣告都是詐騙。即使真的能微量出金，也只是引誘受害人掉入更大陷阱的圈套。

    詐團食髓知味又想再騙50萬元，警方獲報現場逮人，查扣現金、手機等 物。（警方擔供）

    詐團食髓知味又想再騙50萬元，警方獲報現場逮人，查扣現金、手機等 物。（警方擔供）

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