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    公車轉彎輾死乳癌權威 欣欣客運坦言駕駛違規致歉

    周佳正行走在斑馬線上被公車撞倒輾過身亡。（記者劉慶侯翻攝）

    周佳正行走在斑馬線上被公車撞倒輾過身亡。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/07/19 13:11

    〔記者甘孟霖／台北報導〕今（19日）上午8時許，總統官邸附近發生行人在斑馬線上遭公車輾過身亡事件，死者身分為國內乳癌權威、衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正。欣欣客運表示，對於民眾、家屬感到非常抱歉，也坦言李姓駕駛長轉彎時未「停等」以致憾事。

    欣欣客運稽查組長許宗雄表示，李姓駕駛長當時要從羅斯福路左轉愛國西路，轉彎時在路口沒有停等確認有無行人，因而撞上民眾。公司對於民眾生命損失及其家屬感到非常抱歉，目前公司營業室代經理及站長已先前往慰問家屬。肇事駕駛長配合案件調查後，先讓其休息，公司也會依規定辦理。

    他說，李姓駕駛今年63歲，在欣欣客運服務超過15年，工時正常，並無不良紀錄，今年3月退休後，5月1日再重回職場服務。

    許宗雄說，公車視線容易被A柱遮擋視線，今日李姓駕駛長在轉彎處未落實左轉彎「停等」動作，確實違規。公司將強化每月教育訓練，提醒駕駛長左轉時務必停等，避免憾事發生。

    台北市公共運輸處表示，已派主任秘書前往慰問家屬；本案已請公車業者進行事故及駕駛長工時等資料查證，本案事故依公路法進行裁處，最高可罰9萬元；此外，針對此案將啟動公車行車事故專案輔導實施計畫，要求公車業者確實檢討事故發生原因，提出改善計畫與策進作為，確保行車安全。

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