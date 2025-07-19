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    乳癌權威周佳正命喪斑馬線 肇事司機：有停等但沒看到人

    國內知名乳癌權威周佳正，今日上午行經北市中正區中山南路、愛國西路，在穿越馬路時被左轉的公車撞上，緊急送往醫急救仍告不治。（記者劉慶侯翻攝）

    國內知名乳癌權威周佳正，今日上午行經北市中正區中山南路、愛國西路，在穿越馬路時被左轉的公車撞上，緊急送往醫急救仍告不治。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/07/19 14:12

    〔記者劉慶侯／台北報導〕國內知名乳癌權威周佳正，今日上午行經北市中正區中山南路、愛國西路，在穿越馬路時被左轉的公車撞上，緊急送醫急救仍告不治，64歲李姓公車司機警訊中供稱，他原本沒有看到有人，左轉時有依照規定停等，起步經過行人穿越道才發現有人影掠過，但是已經煞車不及釀禍。

    現任衛福部桃園醫院乳房外科主任的60歲周佳正，今日從桃園北上要至台北的台大醫院開會。在行經中山南路、愛國西路口，通過行人穿越道時，看到左轉的公車接近，他原本想加速小跑步通過但仍遭公車撞上，整個人捲入車底受困，警消搶救後送醫宣告不治。

    中正一交通分隊對肇事的李姓司機現場進行酒測，經過檢測後酒測值為0。李男供稱，他原本並沒有看到有人，當時在路口有依照規定停等，直到準備起步經過行人穿越道才發現有人影，當時已經煞車不及才導致事故。

    警方初步研判，全案疑因公車視線死角導致憾事發生，將進一步釐清確切肇事原因。訊後將依過失致死罪嫌，將肇事的李姓司機移送法辦。

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