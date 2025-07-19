霹靂小組追300公尺逮獲兩逃逸移工 男童見上銬比讚

新北保大霹靂小組巡邏途經新莊，跑步追緝300餘公尺，查獲逃逸移工及逾期居留兩名越南籍移工，一旁目擊小男孩豎起大拇指比讚。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/19 14:07

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市保大巡邏警車18日晚間在新莊攔查兩名移工，才下車兩人就分別逃竄，霹靂小組警員兵分二路追緝，在下新莊街道跑步追緝300餘公尺後，見義勇為民眾協助下，逮獲兩名黎姓越南移工及逾期居留，其中23歲黎男逃逸三年多，還身揹兩條通緝罪嫌，今天將兩人押解歸案，送交移民署專勤隊；恰巧員警追緝過程，被一旁小男童目睹，看著員警將犯嫌上銬，還對著員警比讚。

新北保安大隊第一中隊員警18日晚間8時許巡邏途經新莊區建安街，路邊兩名男子多次轉頭看警車、神情緊張，員警察覺有異，要停車攔查，未料警車剛開到兩男旁邊，正要說聲哈囉，兩男竟各自往不同方向分頭逃竄，員警見狀旋即下車，在後快跑追緝，其中一名23歲越南籍黎男奔逃過程中，扯倒路過店家的旗幟，企圖增加員警追緝難度，在巷弄中逃竄3百米後，恰巧有一群路人在前，警員大喊幫忙，協助攔住黎男，警民合力順利逮獲。

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警方清查，23歲黎男為越南籍失聯移工，除逾期居留1137天，還身揹兩條詐欺通緝，幸好正義感民眾相助，員警得以順利將黎男逮獲，員警也對熱心的民眾表達感謝。

另名28歲持觀光簽證逾期停留的越籍黎姓男子，被警方追緝逃了300公尺，跑到死巷無路可逃，被另組員警順利逮獲；全案訊後將通緝的23歲黎男移送新北地檢歸案，後續解送至新北專勤隊；另一位逾期居留的28歲黎男則直接解送至新北專勤隊。

當員警戒護嫌犯上警車途中，路旁一名小男童直擊員警追緝的過程，對全副武裝的警察哥哥投注崇拜眼光，經過時還豎起大拇指，給員警一個大大的讚，員警當下也向這名男童道謝。

新北保大霹靂小組巡邏途經新莊，跑步追緝300餘公尺，查獲逃逸移工及逾期居留兩名越南籍移工；圖為追緝圖。（記者吳仁捷翻攝）

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