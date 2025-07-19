人妻搞外遇還拍婚紗製婚戒 法院判賠人夫20萬

人妻搞外遇，先生發現後向妻子與「小王」求償100萬元。法院判人妻與「小王」要連帶賠償人夫20萬元。（資料照）

2025/07/19 14:42

〔記者林嘉東／台北報導〕台北某證券公司業務經理的妻子搞外遇，不僅與陳姓「小王」同居，拍婚紗照、製作婚戒，還在手機通訊軟體互傳「你知道我在床上的淋漓盡致」等露骨鹹濕對話，人夫發現後怒告妻子與陳男侵害配偶權求償100萬元。台北地院法官判人妻與陳男要連帶賠償人夫台幣20萬元。

人夫主張，他與妻子結離30多年，婚後育有一對兒女，妻子竟和陳姓男子發展不正當男女交往，去年7月他在妻子的手機訊息中，發現2人露骨鹹濕對話。妻子傳給陳男「你知道我在床上的淋漓盡致」、「因為我們見面的時間不多，跟你接觸愛愛」等內容，陳男則回傳：「你的胸部和身材都很美」、「我忽然想到妳的內衣在我這裡」，且在對話中自承至少發生3次性行為，且已拍攝婚紗、製作婚戒。

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人夫看到2人對話後氣炸，向2人提告求償100萬元精神慰撫金。人妻則指稱，她與先生感情疏離，婚姻早有名無實，先生請求慰撫金100萬元太高；由於陳已賠先生35萬元，盼法官能酌減賠償金。

法官審理後，判人妻與陳男敗訴，要連帶賠償人夫20萬元，2人各應分擔10萬元，但審酌陳已賠償35萬元，扣除陳已清償的10萬元分擔額，人妻還要賠先生10萬元精神慰撫金。

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