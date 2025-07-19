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    台中7旬婦去「剪髮」 從清水騎車逾30公里到頭汴山區受困1夜獲救

    陳婦（中）出門「剪髮」，竟騎車超過30公里受困頭汴山區。（讀者提供）

    陳婦（中）出門「剪髮」，竟騎車超過30公里受困頭汴山區。（讀者提供）

    2025/07/19 12:36

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中清水區7旬陳婦告知家人要出門「剪髮」，竟騎車超過30公里到太平頭汴山區，陳婦疑輕微失智沒帶手機，家人報警後由警消入山救援，於18日清晨7時在產業道路尋獲，陳婦跌坐機車旁恍惚稱「這裡是哪裡」。

    太平警分局今天表示，頭汴派出所警員黃清泉、賴俊杰，於17日晚間9點多獲報清水區陳婦失聯，經調騎車沿線影像，查出疑迷途在太平山區，所長林冠宇調度警力摸黑進入山區，由於陳婦輕微失智，且沒帶手機無法定位，員警依山區監視畫面擴大範圍找尋。

    警方摸黑徹夜搜尋，於18日清晨7時許在福利巷產業道路找到陳婦，當時陳婦跌坐路旁、騎乘機車也摔在身邊，體力不支、滿臉恐懼徬徨稱「這裡是哪裡」，搜救團隊趕緊帶返頭汴所，並提供溫水、熱食充飢。

    陳婦家屬得知獲救消息，心情激動急忙從清水趕到頭汴所，看到媽媽安然無恙，向警方說「母親患有輕微失智現象，沒想到騎車路程這麼遠，還困在山區整夜，擔心到快哭出來」，感謝警方搜救整夜，會製作緊急聯絡卡並在衣服繡聯絡資訊，避免媽媽再走失。

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