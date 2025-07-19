為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新光三越鑽石塔爆竊案 離職女員工持舊證潛入YSL、Armani偷逾24萬元商品

    林女趁商場尚未營業、管制鬆散時段，利用舊證潛入熟悉的櫃位。（記者鄭景議翻攝）

    林女趁商場尚未營業、管制鬆散時段，利用舊證潛入熟悉的櫃位。（記者鄭景議翻攝）

    2025/07/19 12:10

    〔記者鄭景議／台北報導〕北市大安區新光三越鑽石塔近日驚傳離職員工潛回舊東家行竊案！43歲林姓女子疑因經濟壓力，今年3月底離職後仍持未繳回的員工識別證，潛入她曾任職的YSL與Armani化妝品專櫃行竊。林女於5月22日首次犯案得手，6月2日再度返回行竊時，被店員與大安分局警方當場逮捕，起獲香水、彩妝等共72件商品，市值超過新台幣24萬元，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

    警方調查，林女曾任職於鑽石塔內的YSL與Armani化妝品櫃位，於今年3月底相繼離職，離職時未交還識別證。她趁商場尚未營業、管制鬆散時段，利用舊證潛入熟悉的櫃位。警方指出，林女於5月22日首次下手，在YSL櫃位竊取價值約11萬元商品，其中約3萬元已成功變現。

    未料，6月2日她再次潛入Armani櫃位時，遭百貨保全認出其特徵，立刻通知化妝品櫃員工確認。櫃位員工見狀立即報警處理，新生南路派出所員警迅速趕抵現場，當場查獲林女竊取的72件香水與化妝品，初估總價值逾24萬元，當場依現行犯逮捕她。

    林女無前科紀錄，但與櫃位同事相處不佳，離職後疑似懷恨在心，多次行竊。她供稱因經濟困難而鋌而走險，警方訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    大安分局提醒，商場應落實離職人員識別證回收與管制措施，並加強店內監控、商品上鎖或委託鄰櫃協助看管，防止內部竊案發生。警方重申，針對竊盜等不法行為，將持續強化打擊力度，依法嚴辦，絕不寬貸。

    林女竊取的72件香水與化妝品，初估總價值逾24萬元。（記者鄭景議翻攝）

    林女竊取的72件香水與化妝品，初估總價值逾24萬元。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播