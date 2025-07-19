新光三越鑽石塔爆竊案 離職女員工持舊證潛入YSL、Armani偷逾24萬元商品

林女趁商場尚未營業、管制鬆散時段，利用舊證潛入熟悉的櫃位。（記者鄭景議翻攝）

2025/07/19 12:10

〔記者鄭景議／台北報導〕北市大安區新光三越鑽石塔近日驚傳離職員工潛回舊東家行竊案！43歲林姓女子疑因經濟壓力，今年3月底離職後仍持未繳回的員工識別證，潛入她曾任職的YSL與Armani化妝品專櫃行竊。林女於5月22日首次犯案得手，6月2日再度返回行竊時，被店員與大安分局警方當場逮捕，起獲香水、彩妝等共72件商品，市值超過新台幣24萬元，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，林女曾任職於鑽石塔內的YSL與Armani化妝品櫃位，於今年3月底相繼離職，離職時未交還識別證。她趁商場尚未營業、管制鬆散時段，利用舊證潛入熟悉的櫃位。警方指出，林女於5月22日首次下手，在YSL櫃位竊取價值約11萬元商品，其中約3萬元已成功變現。

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未料，6月2日她再次潛入Armani櫃位時，遭百貨保全認出其特徵，立刻通知化妝品櫃員工確認。櫃位員工見狀立即報警處理，新生南路派出所員警迅速趕抵現場，當場查獲林女竊取的72件香水與化妝品，初估總價值逾24萬元，當場依現行犯逮捕她。

林女無前科紀錄，但與櫃位同事相處不佳，離職後疑似懷恨在心，多次行竊。她供稱因經濟困難而鋌而走險，警方訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安分局提醒，商場應落實離職人員識別證回收與管制措施，並加強店內監控、商品上鎖或委託鄰櫃協助看管，防止內部竊案發生。警方重申，針對竊盜等不法行為，將持續強化打擊力度，依法嚴辦，絕不寬貸。

林女竊取的72件香水與化妝品，初估總價值逾24萬元。（記者鄭景議翻攝）

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