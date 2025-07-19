提升防衛韌性 新北防災日比照漢光採無腳本兵推

新北市政府今天舉辦國家防災日兵推，比照漢光演習，以美式無腳本方式推想，模擬新北新莊遭遇8.5震創，展開情境想定及防災推演，中央官員到場指導。（記者吳仁捷翻攝）

2025/07/19 10:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕呼應總統府提出提升全社會防衛韌性，新北市為全國人口最多城市，今天舉辦114年國家防災日大規模震災救災動員兵棋推演，想定琉球海溝錯動，造成規模8.5強震，台灣新北市受創，尤以新莊最為嚴重，特別的是，今年兵推比照漢光演習，採美國國土安全演習和評估計畫（Homeland Security Exercise and Evaluation Program，HSEEP）機制，以無腳本方式進行，實際推想、驗證成效，有助提升地方及各城鎮（區）韌性。

新北市政府今日在災害應變中心舉辦「114 年國家防災日大規模震災救災動員演練桌上型兵棋推演」，市政府相關局處、公所、後備指揮部及事業單位約100人參與；行政院災害防救辦公室副主任鄒勳元及內政部消防署副組長蘇家彥等人到場指導。

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推演境況模擬因琉球海溝錯動，造成規模8.5之地震，依據國家災害防救科技中心之推估結果，預估新北市所轄多個行政區有災況，其中又以新莊區最為嚴重；這次兵推演練採美國國土安全演習和評估計畫（Homeland Security Exercise and Evaluation Program，HSEEP）機制，以無腳本方式進行，並設置促成者（控制官）、觀察實體小組成員（觀察員）。由促成者根據地震後0至3小時初期電力、通訊中斷，3至24小時後續救災規劃及應變機制，分別推估災況，即時發布問題引導，各推演單位現場討論後，提出因應方案，最終由促成者、觀察員等即時反饋。有別於以往的既有腳本式推演，考驗推演機關（單位）的因應機制，是否符合災時實際情境及辨識風險，並針對風險予以管理。

新北市消防局長陳崇岳表示，為了人民生命財產安全，災害防救為市政重點工作之一。此次演練將針對9月份國家防災日實兵操作項目，進行規劃與研擬，透過兵棋推演方式，模擬大規模地震後的應變情境，探討電力中斷應變、疏散與撤離、救災人力及資源協助、物資後勤補給、收容安置中心運作、救災據點建立，以及災後通訊中斷時如何進行災情查報與資訊傳遞等多項重要議題。

市政府官員表示，這次推演相關模擬情境與應變，有效提升政府與社區的防救災量能，進一步降低災害風險，打造安全韌性生活環境，使民眾得以安居樂業。

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