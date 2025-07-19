為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2男聯手下藥迷昏「天菜」性侵 賠錢和解仍被重判

    身材健美的大壯（化名）被李姓男友人下藥性侵，幾天後才從友人口中得知還被錄下性愛影片。示意圖。（資料照）

    身材健美的大壯（化名）被李姓男友人下藥性侵，幾天後才從友人口中得知還被錄下性愛影片。示意圖。（資料照）

    2025/07/19 10:20

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男同志暗戀友人大壯（化名），他明知大壯不是同性戀，對他也沒有感情，但為獲取「芳心」，將他約出唱歌時，竟在他飲料裡下藥，大壯被迷昏後，李男將他載去旅館性侵還拍下性愛影片，事後大壯從其他友人處得知自己受辱報警，李男雖然賠給錢大壯換原諒，仍被判刑7年6月定讞。

    而幫助李男迷昏大壯的謝姓男子，雖然沒有性侵和拍攝性愛影片，但仍被法官視為共犯，依以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪判徒刑7年3月。

    判決指出，李姓男子一直暗戀身材健美的大壯，但他明知大壯是「異男」，也對他沒有意思，李男找上謝姓友人商量如何獲取「芳心」，兩人討論後，決定對大壯下藥，趁他昏迷不醒時再性侵他，順便拍下性愛影片留念。

    2023年11月25日下午5點，李男約大壯到KTV唱歌，趁大壯去廁所時，在他的飲料時摻入「G水（液態K他命）」，大壯喝完飲料後藥效發作昏迷不醒，李男架著他離開KTV，跑去某旅館投宿時，用道具對大壯性侵得逞，並拍下兩人的性愛影片。

    大壯隔天從旅館醒來後，還不知道自己被下藥性侵，以為是喝醉酒被送來旅館休息，直到幾天後友人傳訊他，告知大壯遭李男性侵還拍下性愛影片，大壯才驚覺失身，趕緊報警驗傷。

    李男被逮後一審重判有期徒刑8年4月，上訴二審時，李男賠償20萬元給大壯，雙方和解，二審減輕改判刑7年6月，全案再上訴，最高法院今年6月駁回上訴定讞。

    而謝男落網後雖然坦承寄送「G水」給李男，但辯稱味道太濃被李男退貨，李男下藥用的「G水」不是他提供，但法官傳喚李男作證，李堅稱他使用的藥劑一直以來都是謝男給他，並拿出兩人對話紀錄佐證，法官審酌相關事證後，認定謝男雖然沒有參與KTV下藥和摩鐵性侵，但仍視為共同正犯，而非幫助犯，雖然他也獲大壯原諒，但仍依以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪判徒刑7年3月。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播