2男聯手下藥迷昏「天菜」性侵 賠錢和解仍被重判

身材健美的大壯（化名）被李姓男友人下藥性侵，幾天後才從友人口中得知還被錄下性愛影片。示意圖。（資料照）

2025/07/19 10:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓男同志暗戀友人大壯（化名），他明知大壯不是同性戀，對他也沒有感情，但為獲取「芳心」，將他約出唱歌時，竟在他飲料裡下藥，大壯被迷昏後，李男將他載去旅館性侵還拍下性愛影片，事後大壯從其他友人處得知自己受辱報警，李男雖然賠給錢大壯換原諒，仍被判刑7年6月定讞。

而幫助李男迷昏大壯的謝姓男子，雖然沒有性侵和拍攝性愛影片，但仍被法官視為共犯，依以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪判徒刑7年3月。

判決指出，李姓男子一直暗戀身材健美的大壯，但他明知大壯是「異男」，也對他沒有意思，李男找上謝姓友人商量如何獲取「芳心」，兩人討論後，決定對大壯下藥，趁他昏迷不醒時再性侵他，順便拍下性愛影片留念。

2023年11月25日下午5點，李男約大壯到KTV唱歌，趁大壯去廁所時，在他的飲料時摻入「G水（液態K他命）」，大壯喝完飲料後藥效發作昏迷不醒，李男架著他離開KTV，跑去某旅館投宿時，用道具對大壯性侵得逞，並拍下兩人的性愛影片。

大壯隔天從旅館醒來後，還不知道自己被下藥性侵，以為是喝醉酒被送來旅館休息，直到幾天後友人傳訊他，告知大壯遭李男性侵還拍下性愛影片，大壯才驚覺失身，趕緊報警驗傷。

李男被逮後一審重判有期徒刑8年4月，上訴二審時，李男賠償20萬元給大壯，雙方和解，二審減輕改判刑7年6月，全案再上訴，最高法院今年6月駁回上訴定讞。

而謝男落網後雖然坦承寄送「G水」給李男，但辯稱味道太濃被李男退貨，李男下藥用的「G水」不是他提供，但法官傳喚李男作證，李堅稱他使用的藥劑一直以來都是謝男給他，並拿出兩人對話紀錄佐證，法官審酌相關事證後，認定謝男雖然沒有參與KTV下藥和摩鐵性侵，但仍視為共同正犯，而非幫助犯，雖然他也獲大壯原諒，但仍依以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪判徒刑7年3月。

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