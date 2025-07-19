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    高鐵台中站通勤短裙妹 「玻璃反光」驚見猥瑣男偷拍

    通勤的短裙妹從玻璃反光中，發現黃男正在偷拍。示意圖。（資料照）

    通勤的短裙妹從玻璃反光中，發現黃男正在偷拍。示意圖。（資料照）

    2025/07/19 09:59

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣33歲黃姓男子去年於高鐵台中站，見一名年輕女子穿著短裙，他遂尾隨到月台電扶梯，從後方用手機偷拍裙底的身體隱私部位，他自認神不知鬼不覺，卻不知女方從手扶梯的玻璃反光中，見到猥瑣的黃男正在偷拍，台中地方法院審理時，被害女子指自己受此驚嚇，常畏懼出門，拒絕與黃男和解，法官判處黃男徒刑3月，可易科罰金，但不宣告緩刑。

    判決書指出，33歲住在彰化縣的黃男，去年（2024年）10月23日上午7時許，在高鐵台中站北閘門北上月台電扶梯旁，見1名年輕女子穿著短裙，他遂起色心，尾隨搭乘手扶梯，並乘短裙妹不注意之際，將手機相機功能開啟，對準裙底、由下往上攝錄對方的身體隱私部位性影像。

    黃男卻沒有料到，他自認神不知鬼不覺的偷拍行徑，卻被短裙妹從手扶梯的玻璃反光中發現，立刻報警處理，鐵路警察局台中分局將黃男移送台中地檢署起訴。

    台中地院審理時，黃男坦承犯行，其律師則聲明給予黃男緩刑，法官認為，黃男偷拍性影像，侵害性隱私法益，導致女方身心痛苦，考量黃男坦承犯行，犯後態度尚可，依「未經他人同意無故以錄影攝錄他人性影像罪」判刑3月，可易科罰金約9萬元。

    至於律師聲明宣告緩刑，法官卻認為，黃男於公共場所恣意持手機錄製女方性影像，導致被害人身心受創，衍生對於性隱私安全的危殆感而不敢外出，犯罪情節不輕，且被害人不願與黃男調解，不宜給予緩刑宣告，全案可上訴。

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