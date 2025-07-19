為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    超巨輪胎皮掉落中山高北上苗栗段 22輛車相繼撞上

    國道二隊查扣脫落於車道上的輪胎皮。（國道警方提供）

    國道二隊查扣脫落於車道上的輪胎皮。（國道警方提供）

    2025/07/19 09:34

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕中山高速公路苗栗北上路段，昨（18）晚傳出有大型車輪胎皮脫於中線車道上，行經車輛因閃避不及，相繼撞上，經國道警方統計有22輛轎車車頭受損，幸無人傷亡，國道警方已依即時監視影像追查肇事車輛，並依法告罰。

    中山高北向134.8公里也就是苗栗縣苗栗路段，昨晚發生輪胎皮脫落在中線車道，因是大型車的輪胎皮，橫於車道上，行經車輛均閃避不及，陸續撞上輪胎皮，國道二隊警方據報到場，共有22輛轎車受損，大多是車頭受創，幸無人受傷，各駕駛人酒測值均為0。

    國道警方觀察掉落胎皮，懷疑是大型車的後輪胎爆胎釀禍，受害車主也向警方表達要向肇事車主求償，有車主也提供行車紀錄器影像，盼有目擊者提供肇事車線索。警方已調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料追查肇事車輛並通知車主到案說明，俟查證後依規定加以舉發。

    國道二隊今（19）日 呼籲用路人駕車前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中感覺車輛有異狀，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援，行駛途中車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，將依道路交通管理處罰條例第30-1條第1項之規定處汽車駕駛人1千元以上、6千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

    行經車輛撞擊輪胎皮，車頭受損。（國道警方提供）

    行經車輛撞擊輪胎皮，車頭受損。（國道警方提供）

    行經車輛撞及輪胎皮，車頭受損。（國道警方提供）

    行經車輛撞及輪胎皮，車頭受損。（國道警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播