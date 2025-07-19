超巨輪胎皮掉落中山高北上苗栗段 22輛車相繼撞上

國道二隊查扣脫落於車道上的輪胎皮。（國道警方提供）

2025/07/19 09:34

〔記者張勳騰／苗栗報導〕中山高速公路苗栗北上路段，昨（18）晚傳出有大型車輪胎皮脫於中線車道上，行經車輛因閃避不及，相繼撞上，經國道警方統計有22輛轎車車頭受損，幸無人傷亡，國道警方已依即時監視影像追查肇事車輛，並依法告罰。

中山高北向134.8公里也就是苗栗縣苗栗路段，昨晚發生輪胎皮脫落在中線車道，因是大型車的輪胎皮，橫於車道上，行經車輛均閃避不及，陸續撞上輪胎皮，國道二隊警方據報到場，共有22輛轎車受損，大多是車頭受創，幸無人受傷，各駕駛人酒測值均為0。

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國道警方觀察掉落胎皮，懷疑是大型車的後輪胎爆胎釀禍，受害車主也向警方表達要向肇事車主求償，有車主也提供行車紀錄器影像，盼有目擊者提供肇事車線索。警方已調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料追查肇事車輛並通知車主到案說明，俟查證後依規定加以舉發。

國道二隊今（19）日 呼籲用路人駕車前應先檢查車輛輪胎胎紋、胎壓是否正常，行駛途中感覺車輛有異狀，請盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援，行駛途中車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，將依道路交通管理處罰條例第30-1條第1項之規定處汽車駕駛人1千元以上、6千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

行經車輛撞擊輪胎皮，車頭受損。（國道警方提供）

行經車輛撞及輪胎皮，車頭受損。（國道警方提供）

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