5天暴打3幼兒50多次 24歲保育員賠錢躲過牢獄之災

高雄某托嬰中心傳出虐嬰事件，社會局發現整班10名孩童中，有7名1歲幼兒遭受捏臉、打嘴巴等不當對待。（情境照）

2025/07/19 10:02

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某托嬰中心傳出虐嬰事件，家長上網爆料並通報社會局，社會局發現整班10名孩童中，有7名1歲幼兒遭受捏臉、打嘴巴等不當對待，要求涉嫌虐童的2名托育人員離開托育現場，2人也先後離職；其中3名受虐的幼兒家長提告，施虐的陳姓保育員原本被檢方依傷害罪起訴並求處7月以上徒刑，但陳女在法院審理期間賠錢與家長達成和解撤告，被法官裁定公訴不受理。

檢警指出，該托嬰中心1名幼童經常哭鬧，吵著不想去上學，家長覺得有異，懷疑托嬰中心24歲陳姓托育員涉嫌虐待幼童，2021年10月5日向社會局通報，經檢視監視器畫面後確認，發現另有6名幼兒也遭受捏臉、打嘴巴等不當對待，該班另名同樣20多歲托育員也涉嫌虐童。

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陳姓托育員5日當天就離職，另名托育員經檢視監視器後，發現對孩童有很多粗魯動作，21日也自行離職；檢警介入調查時，有3名家長堅持提告，其中李姓幼兒被陳女打手4次、捏臉1次、打背2次，導致下背挫傷。陳姓幼兒被打手10次、打腳3次、捏臉6次，疑似臉部挫傷。戴姓幼兒被打身體8次、打手11次、打腿8次、打屁股3次，導致右臉瘀青、右肘瘀青。

陳女到案後坦承犯行，檢察官認為她身為托嬰中心托育人員，受托嬰的父母信任照顧幼兒，竟仍狠心多次虐待毆打幼兒，不僅沒有身為托育人員應有的敬業與愛心，更辜負父母與社會對於托嬰托育人員的期待，依成年人對兒童故意犯傷害罪起訴，並請求法院從重量處7個月以上有期徒刑。

高雄地方法院審理期間，陳女賠錢與家長達成和解，家長們也同意原諒她撤告，由於成年人故意對兒童犯傷害罪屬告訴乃論，法官裁定本件公訴不受理，可上訴。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

受虐幼童爸爸在PPT發文指孩子在托嬰中心遭托育員虐待。（資料照、圖取自PPT）

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