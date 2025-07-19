竹縣西濱路二段槽車事故氫氟酸外洩 南下路段封閉

新竹縣西濱路二段化學槽車車禍，封閉南下路段，請用路人配合引導。（新竹縣消防局提供）

2025/07/19 09:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市竹北市西濱路二段263巷4號前方道路，今天上午6點許發生化學槽車與砂石車車禍，縣府消防局表示，車禍造成化學槽車後槽受損有洩漏口，氫氟酸有外洩情形，目前南下快慢車道封閉，劃設警戒區域避免人員誤闖，全案緊急處理中，請用路人車提前繞道，並耐心接受引導。

消防局表示，現場已通知毒災應變小組、環保局及警察局到場協助處理。槽車公司人員正進行槽體抽離及洩漏點止漏作業，現場由毒災應變小組及環保局進行環境監測，消防人員於現場架設除污棚及佈水線警戒，已通知里長通報該區域民眾關閉門窗。

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事故造成砂石車駕駛、45歲黃姓男子駕駛右手前臂約3公分撕裂傷，意識清楚，由救護車送往東元醫院就醫。

導體產業常見使用氫氟酸（Hydrofluoric Acid）清洗晶片。據報告顯示，氫氟酸有「化骨水」之稱，氫離子具有腐蝕性，氟離子會滲透到深層組織引起局部壞死及毒性。如遭氫氟酸潑灑，會有發紅、疼痛、嚴重者呈現泛白、產生三度灼傷、低血鈣、低血鎂等電解質不平衡等症狀。

新竹縣西濱路二段化學槽車車禍，封閉南下路段，請用路人配合引導。（新竹縣消防局提供）

新竹縣消防局將現場劃分警戒區及封閉單向車道，目前西濱路二段南下路段封閉，請用路人車提前繞道。（新竹縣消防局提供）

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