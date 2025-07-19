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    妻「想抱抱」與法警爆衝突！涉貪國民黨信義鄉長全志堅交保

    全志堅的親友於法庭外與法警爆發拉扯衝突。（記者張瑞楨翻攝）

    全志堅的親友於法庭外與法警爆發拉扯衝突。（記者張瑞楨翻攝）

    2025/07/19 08:24

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今年3月起訴指控，南投縣信義鄉長全志堅（50歲，國民黨籍）、鄉代會主席李國源（52歲，無黨籍），辦理「403地震民生灌溉蓄水池損壞」工程時，向廠商索取1成、93萬元的回扣，依貪污等罪名起訴，羈押中的全志堅於前天（17日）開庭之後，其妻想擁抱他，另有其他親友試圖接近他「加油打氣」，與法警爆發拉扯衝突，台中地方法院則於昨天（18日）裁定全志堅75萬元交保。

    台中地院裁定交保條件，是75萬元保證金之外，限制住居於南投縣信義鄉的住處，限制出境、出海8月，應接受適當的科技設備監控（例如電子腳環或手機）；至於交保主要理由，是他犯罪嫌疑雖重大，又否認部分犯行，但證人都已交互詰問完畢，串證機會已大幅降低等。

    全志堅17日開庭時，共有30多名親友或支持者旁聽，擠滿整個法庭，甚至還有嬰幼兒與老年人，開庭結束之後，法官諭知還押台中看守所，法警將全帶出法庭外，全志堅妻子想擁抱，其他親友也想「加油打氣」，法警阻止隔開時爆發拉扯衝突，法警大聲制止，並趕緊把正要還押台中看守所的全志堅帶走，場面才得以控制。

    中檢起訴指控，南投縣信義鄉長全志堅、鄉代會主席李國源，去年4月3日地震後，趁辦理「403地震民生灌溉蓄水池損壞」工程時，向廠商索取1成、93萬元的回扣，台中地檢署檢察官發動三波搜索，並聲請羈押禁見全志堅獲准，全男、李男、公所廖姓技士及廠商共6人，依貪污、圖利罪起訴，並建請法院對全、李從重量刑。

    法警趕緊帶走全志堅（圖中），台中地院進一步於昨天裁定他交保。（記者張瑞楨翻攝）

    法警趕緊帶走全志堅（圖中），台中地院進一步於昨天裁定他交保。（記者張瑞楨翻攝）

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