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    年息97％！當鋪一招「假典當真借貸」 法院：不算重利

    陳男用機車借款8萬元卻未交車，當舖僅收利未收質，檢方認年息高達97％，構成重利罪提起公訴，法院審理後判無罪。（記者王捷攝）

    陳男用機車借款8萬元卻未交車，當舖僅收利未收質，檢方認年息高達97％，構成重利罪提起公訴，法院審理後判無罪。（記者王捷攝）

    2025/07/19 08:00

    〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子以機車作擔保，向林姓當鋪業務員借錢，年利率達97％，檢方依重利罪起訴。台南地方法院認為，當鋪「免留車」、未佔有典當物品，所以不適用當鋪法規範，只能視為民間借貸，且檢方未能證明當鋪有乘人急迫、難以求助情況牟利，因此判處林男無罪。

    民法第205條規定，借貸利率不得超過年息20%，超過部分屬無效；但刑法重利罪還須符合「乘人急迫、輕率、無經驗或難以求助之處境」等要件，若僅利率偏高但未乘人急迫，就不構成犯罪。

    回頭看林姓當鋪業務員的案件，他在2022年借款8萬元給陳姓男子，並預先扣除6000元第一期利息，之後每月收6000元，月利率合計達7.5％，換算年利率為97.297％。當時陳男雖以機車作為典當標的，卻未將車輛實際交付當鋪保管，而是繼續使用，雙方另簽訂借用切結書與車輛取回同意書。

    檢方認為林男未收車卻仍收倉棧費，違反當舖營業規定，加上利率過高，已構成重利罪。但法院指出，如果當舖沒把客戶的東西收下來保管，就不算是當舖法上的「典當」，也不受合法當舖、當舖法標準的收利息或倉棧費規範，這樣的借貸，會當作一般民間借貸來看。所以很多當鋪才會打出「免留車」的典當廣告。

    另外，陳男是不想讓家人知道再借錢，才轉向當鋪借款，難認定是因生活急迫或難以求助處境。綜合檢方提出之證據，包括借據、匯款紀錄與雙方文件往來，法院依無罪推定原則，判林男無罪。

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