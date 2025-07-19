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    首頁　>　社會

    換完車燈害拋錨？ 奧客痛毆技師逼賠10倍

    賴姓技師只收1700元換車燈，陳男與江男卻指拋錨是修車害的，持器械上門毆打並逼賠16500元。法院認定兩人構成恐嚇取財與傷害罪，分別判刑。（資料照，記者王捷攝）

    賴姓技師只收1700元換車燈，陳男與江男卻指拋錨是修車害的，持器械上門毆打並逼賠16500元。法院認定兩人構成恐嚇取財與傷害罪，分別判刑。（資料照，記者王捷攝）

    2025/07/19 07:50

    〔記者王捷／台南報導〕換燈1700元，幾天後拋錨回頭索賠1萬6500元？陳姓男子夥同江姓共犯，以「換車燈害拋錨」為由，持拔釘器、木劍到賴姓技師的保養廠，先打人再要錢，台南地方法院依恐嚇取財罪等，分別判處陳男9月、江男8月徒刑。

    2023年10月間，陳男駕駛小貨車到賴姓技師經營的保養廠更換後燈與保險絲，付了1700元。陳男自稱幾天後車輛在高速公路拋錨，懷疑技師動手腳，於是邀江男前往保養廠討說法。

    兩人到場後分別持拔釘器、木劍，先用手肘攻擊賴男左右臉頰，接著出示一張包含拖吊費、查檢費與營業損失等項目的估價單，聲稱修車導致拋錨、損失重大，要求賠償。賴男因畏懼當場給了1萬元，並答應補齊餘額6500元後，兩人才離去。

    賴男被恐嚇後向台南市警局白河分局報案，法院審理期間認為，該估價單由江男自行開立，內容不但未經第三方認證，還包含「營業損失」等無從查證的項目。法官質疑：「江男只是修車的，怎麼能幫人開出營業損失？」且兩人自稱懷疑技師修壞車，卻在毫無檢驗證據下強索金錢，法院認定是虛設債權、圖利己身。

    此外，雖兩人辯稱未動手、僅持工具嚇唬，但賴男於案發當天就醫，診斷出臉部紅腫傷勢，配合LINE對話、錄音與目擊證人供述，證實當時確實遭施暴與威脅。法院因此依恐嚇取財罪，分別判處陳男有期徒刑9月、江男8月。

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