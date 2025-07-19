假「財神」扮環保蟑螂 林班地偷倒廢料25車判1年8月

打著「財神清運打除」名號卻非法傾倒營建廢棄物，潘男無照經營清運業務涉將25車次裝潢廢料偷埋國有林地，獲利9萬元，遭台南地院判刑1年8月。（記者王捷攝）

2025/07/19 00:27

〔記者王捷／台南報導〕打著「財神」的招牌，卻非法傾倒泡棉、塑膠與木材等廢料到玉井國有林地，潘姓男子無照經營清運生意，共非法傾倒25車次，還辯稱有些是「幫忙沒賺錢」，台南地院依違反廢清法判刑1年8月，並沒收不法所得9萬元。

潘男未經主管機關核發許可，卻以「財神清運打除」為名，承攬不知情裝修屋主的委託，收取每車4000至6000元清運費，將廢塑膠、泡棉、使用過的水泥袋、棧板、木材等廢料載送到玉井山區傾倒。

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2022年5月間，潘男與鄭姓共犯，6度將廢料傾倒在玉井事業區第13林班地。7月至9月間，又與鄭男合作，出動不同車輛，在第12林班地再度傾倒19車次，合計25趟，兩地皆屬國有林地，最後由嘉義林管處玉井工作站以紅外線攝影機蒐證拍下，全案才曝光，由台南地檢署檢察官陳誌銘提起公訴。

潘男到案後供稱，有幾次只是幫忙沒收錢，但法官推算，他總共非法獲利9萬元。法院查出，潘男早在2021年間，就曾因類似行為在台南山上區與大內區違法傾倒廢棄物，遭起訴並判刑確定，但他未見悔意，持續犯案。

法院認為，潘男不僅手段反覆、行為規模大，且傾倒地點屬於公共林地，嚴重破壞環境。儘管其中一處地點已完成清理，但另一處至潘男入監前仍未清除，顯示其態度消極。全案依兩項違反廢棄物清理法罪各判刑1年3月與1年5月，合併應執行徒刑1年8月。

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