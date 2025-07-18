公親變事主！男子持雙刀找友算帳 警埋伏壓制逮人

陳姓男子持刀找友人算帳，被埋伏員警壓制逮捕。（警方提供）

2025/07/18 22:03

〔記者謝武雄／桃園報導〕33歲陳姓男子與兩名好友因故衝突，另名好友阿昌（化名）做公親才擺平，但事後陳男認為阿昌偏袒，放話要找他算帳，警方獲悉陳男今天下午會前往位於桃園火車站後站鬧區的阿昌公司尋仇，派人事先埋伏，見陳男搭車抵達，雙手分持西瓜刀及開山刀衝向阿昌公司，員警一擁而上將其壓制逮捕，全案依恐嚇罪嫌移請桃園地檢署偵辦，過程中，便衣刑警拔槍喝止陳男，嚇得民眾以為黑幫持刀槍鬥狠。

市警局桃園分局大樹派出所長蔡東洲表示，陳男因與好友阿為（化名）、阿華（化名）發生衝突，經阿昌居間調解平息，事後陳男認為阿昌偏袒阿為、阿華，因此心生不滿，阿昌則感嘆公親變事主。

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警方接獲線報，陳男今將前往阿昌位於桃園區昆明街的公司尋仇，立即率員警前往周邊埋守戒備，下午1點50分左右，陳男與2名友人駕車抵達，陳男下車後就持西瓜刀、開山刀往阿昌公司快跑，員警迅速衝出將其包圍並拔槍喝止，但陳男情緒激動，不斷持刀揮舞，員警趁隙一腳踹中其腹部，趁陳男疼痛時，一擁而上將其壓制逮捕。

由於昆明街為桃園火車站後站鬧區，警方以強勢警力追逐、拔槍喝止等方式壓制陳男，帶回偵辦，引起民眾側目。

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