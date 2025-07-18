高雄女被詐團騙百萬 提供帳號「黑吃黑」拿回老本判無罪

王婦涉嫌提供帳號予詐欺集團，黑吃黑侵吞148萬元，橋頭地院判決無罪，檢方不服上訴，高雄高分院審理中。（記者鮑建信攝）

2025/07/18 23:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市王姓婦人被控提供帳號，給予詐欺集團後，黑吃黑侵吞148萬元，被依詐欺取財等罪起訴，提供帳號部分橋頭地院判決無罪，檢方不服上訴，現由高等法院高雄分院審理。

不過，王婦另涉侵占148萬部分，法官依職權告發，移請橋頭地檢署追究有無不法。

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橋頭地檢署指出，2021年11月間，王婦在網路認識自稱伊拉克醫生「楊俊傑」的詐騙集團成員，並在隔年6月22日前，涉嫌提供台銀岡山分行帳號，供對方詐騙148萬6925元後，隨即把其中148萬元贓款領走，觸犯詐欺取財、違反洗錢防制法等罪。

王婦指出，楊男稱有包裹被海關查扣，她幫忙支付一百多萬元後，未收到包裹，經多次催討，他的友人「保羅」稱其同意償還部分，但又稱「楊俊傑」遭伊拉克政府拘留，要求她將部分款項轉匯至其指定的帳戶以納付贖金，她信以為真而提供帳號，後來有錢進來，碰巧先生需要醫療費，就把錢領出來用，不知道對方是詐欺集團，否認犯行。

法官開庭調查，據兩造對話紀錄，楊男每天問候，關心王婦生活起居，她也主動分享其生活近況，堪認兩造有情誼和信賴關係，王婦誤信話術而提供帳號，並被騙119萬元，此有其夫戶頭提領證明，判決無罪。

橋檢不服判決上訴，案由高雄高分院審理中。

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