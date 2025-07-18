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    首頁　>　社會

    密艙險害20名偷渡客喪命 人蛇嫌犯求交保被打臉

    杜男涉嫌偷渡20名男女出境被判刑後，聲請交保，被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

    杜男涉嫌偷渡20名男女出境被判刑後，聲請交保，被高雄高分院駁回。（記者鮑建信攝）

    2025/07/18 19:44

    〔記者鮑建信／高雄報導〕人蛇集團杜姓男子涉嫌偷渡20名台籍男女出境，險因密艙空氣不足鬧出人命，被地院依違反入出國及移民法等罪，判刑3年10月，他以被羈押約1年，聲請交保候傳，被高等法院高雄分院裁定駁回。

    據了解，2024年8月6日清晨6點多，海巡署高雄港港口安檢所人員，登上海淯九號船檢查，赫然發現密艙內有人因空氣不足，持續敲打甲板求救，因而順利救出20名男女，其中18人因涉嫌詐欺被限制出境，其餘2人則是通緝犯。

    高雄地院依違反違反入出國移民法罪，判處杜男（在押）有期徒刑3年10月，他上訴認罪，並要求從輕發落。

    杜男指出，被羈押將近1年，依法刑期服滿二分之一，即可申請假釋，約再服刑1年，就有機會假釋，若被告具保停止羈押，不至於為了1年或2年多刑期逃亡。又說，上訴若能從輕，剩餘刑期更短，更無需逃亡。

    高雄高分院調查，杜男乃住在台北，前往高雄船舶運送20名偷渡客生活用品物資，足認為有相當資力及能力遊走院方管轄以外的縣市，且與船舶運送者有聯繫管道，仍有逃亡之虞，裁定駁回，可抗告。

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