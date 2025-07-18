跳上自強號夾縫「撐」7分鐘 71歲翁到案：趕時間才跳上去

該位民眾疑刻意走到月台最末處，趁無人注意時跳上自強號。（資料照）

2025/07/18 19:14

〔記者王冠仁／台北報導〕日前有一輛台鐵自強號列車，從樹林站駛離前往板橋站之際，突然有民眾跳上第12至11車廂間縫隙，撐了7分鐘，直到列車抵達板橋站下車逃離。鐵路警察局今天將這名71歲許姓老翁查緝到案，他聲稱當時有買票，趕到月台時列車已關門且正要駛離，他為了趕時間才跳上車廂間縫隙。

鐵警局指出，本月14日早上7時許，台鐵272自強號列車從樹林站駛離前往板橋站時，在月台最後端處，有人趁無人注意時跳上第12至11車廂間縫隙，撐了7分鐘，直到列車抵達板橋站時下車逃離。

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鐵警局獲報展開追查，根據該名男子在樹林站、板橋站的來去向動線，逐步掌握他是71歲許姓老翁，並在今天將他查緝到案。

據悉，許姓老翁聲稱，他當天有買票，可是抵達樹林站的時間已晚，趕到月台處時發現列車車門已經關閉、列車正要駛離，他擔心後續行程會被耽誤，時間恐怕來不及，才一步作二不休跳上列車。

警方說，許的行為已經違反鐵路法第71條「列車行駛中，攀登、跳車或攀附隨行」，可處1500元以上、7000元以下罰鍰。

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