毒駕？男拒檢衝撞警開2槍 起獲電子毒煙送辦

余姓男子今晨駕車在信義區遇北市警攔查，涉嫌假裝配合隨即加速衝撞逃竄，員警連開2槍制止仍被逃逸，1小時後於附近山區產業道路私人停車棚查獲，當場逮人送辦。警方於車內起獲初驗有依托咪酯毒品反應的電子煙主機，將進一步確認是否毒駕。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/18 19:42

〔記者邱俊福／台北報導〕47歲余姓男子今晨駕車行經北市信義區，遇轄區信義警分局三張犁派出所路檢勤務攔查，涉嫌假裝配合停靠路邊，隨即不顧員警站於車輛前方，加速衝撞逃竄，員警連開2槍制止，仍被逃逸、揚長而去，經通報線上警力圍捕，1小時後於附近山區產業道路一處工寮私人停車棚，發現左背遭流彈擦傷的余男坐於車內，當場逮人送醫治療，幸無大礙。由於警方於車內起獲初驗有依托咪酯毒品反應的電子煙主機，因此先依妨害公務與毒品罪嫌送辦，並採尿送驗，進一步確認是否毒駕。

警方表示，今天清晨近6時許，4名員警於信義路五段91巷口執行路檢勤務，發現一輛灰色福特汽車駕駛人神情慌張、形跡可疑，上前示意攔停盤查，該車起先停車假意配合，上前查察身分證件、且有員警站於車輛前方時，駕駛突然踩油門衝撞，衝出路檢點，員警見狀及時跳開躲避，朝左車門連開2槍，企圖制止，該車仍加速駛離，逃逸無蹤。

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案發後，警方呼叫線上警網全力圍捕，並調閱沿線監視器積極追緝，1小時後於信義路五段150巷445弄1號旁產業道路一處工寮的簡易停車棚內，發現該車輛。

經上前查察，警方發現涉案駕駛余男左背部有擦傷坐於車內，意識清楚，將他送往台北醫學大學附設醫院救治，經核磁共振檢查體內並無子彈殘留，初判為流彈擦傷。而警方於車內查獲一組電子煙主機，初驗依托咪酯毒品呈陽性反應；有毒品、竊盜前科的余男，到案則聲稱誤以為遭通緝，才鋌而走險。

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