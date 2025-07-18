北聯幫北檢前砍人 天道盟財庫遭殃 警循線破卡利賭博網站

北市警根據北聯幫在北檢前聚眾砍人事件追查，發現具有天道盟背景的廖姓男子涉嫌利用「卡利」賭博網站，招攬賭客網路下注，昨趁對方陪友人北上順利將他逮捕，同時收網逮獲會計、賭客等其餘4人，均依法送辦，查扣22萬元現金、手機以及筆記本。（警方提供）

2025/07/18 19:02

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市警局中正二分局根據北聯幫在台北地檢署前聚眾砍人事件追查，發現具有天道盟背景的41歲廖姓男子涉嫌利用「卡利」賭博網站，招攬賭客網路下注。警方蒐證後，昨趁對方陪友人北上到醫美診所看診時，順利將他逮捕，同時收網逮獲會計、賭客等其餘4人，均依法送辦。

警方表示，北聯份子之前在北檢前砍人，引起社會側目，警方雖逮獲涉案嫌犯，但追查幫派背後經濟來源時，發現嫌犯中有人從事詐騙、有人則經營博弈網站。

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警方針對博弈網站部分進行溯源追查，查出北聯幫利用的卡利博弈網路簽賭版，均是透過過桃園廖姓大組頭拿取，於是集結中山分局共同組成專案進行蒐證。

警方調查，廖嫌為盤踞桃園地區的天道盟大哥，12年前得知新北市某知名肉羹麵少東網路簽賭輸了500萬，於是替同背景的同心會八德分會大哥出面討債，教唆小弟前往「霸桌」、毆打被害人，進而逼迫對方家人幫忙清償債務。

廖嫌後來取得「卡利」博弈網站代理權，利用旗下小弟四處招攬賭客，將簽賭網站依照不同的條件、設定，交給不同的「代理」，代理取得帳號密碼後交給賭客，即可進行真人百家樂、運動賽事、六合彩球、捕魚機、電競賽事及棋牌遊戲等賭博活動。廖嫌透過賭客下注額度抽取佣金，甚至還可以佔賭客的輸贏。

警方昨發現廖男陪朋友北上醫美診所，趁對方在樓下時上前將人逮捕，另外也逮捕會計、賭客、代理商等4人，並查扣22萬元現金、手機以及筆記本，訊後依賭博罪嫌移送法辦。

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